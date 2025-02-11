Шкодить країні: Трамп скасував закон, що забороняє давати хабарі іноземним чиновникам

Закон, ухвалений 1977 року, забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, давати хабарі іноземним чиновникам. Порушникам загрожує тюремне ув'язнення і штраф.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ, що зобов'язує Міністерство юстиції призупинити судове переслідування американців, обвинувачених у підкупі посадовців іноземних урядів з метою отримання або збереження бізнесу. Таким чином, зазначає агентство Reuters, дію Закону про протидію корупції за кордоном (FCPA) заморожено.

"Це звучить добре, але це шкодить країні", — сказав Трамп про Закон про боротьбу з корупцією за кордоном, підписуючи указ в Овальному кабінеті.

Трамп хотів скасувати FCPA ще під час свого першого терміну на посаді, назвавши його "жахливим законом" і сказавши, що "світ сміється" за його застосування.

В інформаційному бюлетені Білого дому йдеться, що закон робить американські компанії менш конкурентоспроможними.

"Американські компанії страждають від надмірного застосування закону FCPA, оскільки їм заборонено використовувати практику, поширену серед міжнародних конкурентів, що створює нерівні умови гри", — йдеться в інформаційному бюлетені.

В інформаційному бюлетені також ідеться, що директива Трампа вимагає від Міністерства юстиції "переглянутих, розумних принципів правозастосування", які не перешкоджатимуть американським фірмам конкурувати за кордоном. Генеральний прокурор Пем Бонді отримала розпорядження переглянути поточні та минулі дії, пов'язані із законом, і підготувати нові керівні принципи щодо його виконання.

Що загрожує порушникам закону

У бюлетені зазначено, що 2024 року Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж подали 26 позовів про застосування заходів примусового характеру, пов'язаних із FCPA, і до кінця року щонайменше у 31 компанії тривало розслідування. У 2023 році було оголошено про 17 подібних заходів примусового характеру.

Як інформує CNBC, FCPA став законом 1977 року, забороняючи всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним посадовим особам. У 1998 році закон був змінений, щоб застосовуватися до іноземних фірм та осіб, які сприяли отриманню таких хабарів у Сполучених Штатах, ставши практично справжнім посібником для роботи американським компаніям за кордоном. Закон застосовується не тільки до прямих хабарів, а й до таких, що тільки пропонуються, плануються або санкціонуються керівництвом компанії.

Порушникам FCPA загрожує кримінальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до 15 років і штрафу в розмірі до 250 000 доларів.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа планує переконати європейських партнерів купувати більше американської зброї для України.

Фокус писав, що народний депутат Мар'яна Безугла запропонувала зробити Україну 52-м штатом США.