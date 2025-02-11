Вредит стране: Трамп отменил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

Закон, принятый в 1977 году, запрещает компаниям, работающим в Соединенных Штатах, давать взятки иностранным чиновникам. Нарушителям грозит тюремное заключение и штраф.

Related video

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязующий Министерство юстиции приостановить судебное преследование американцев, обвиняемых в подкупе должностных лиц иностранных правительств с целью получения или сохранения бизнеса. Таким образом, отмечает агентство Reuters, действие Закона о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) заморожено.

"Это звучит хорошо, но это вредит стране", — сказал Трамп о Законе о борьбе с коррупцией за рубежом, подписывая указ в Овальном кабинете.

Трамп хотел отменить FCPA еще во время своего первого срока на посту, назвав его "ужасным законом" и сказав, что "мир смеется" за его применение.

В информационном бюллетене Белого дома говорится, что закон делает американские компании менее конкурентоспособными.

"Американские компании страдают от чрезмерного применения закона FCPA, поскольку им запрещено использовать практику, распространенную среди международных конкурентов, что создает неравные условия игры", — говорится в информационном бюллетене.

В информационном бюллетене также говорится, что директива Трампа требует от Министерства юстиции "пересмотренных, разумных принципов правоприменения", которые не будут препятствовать американским фирмам конкурировать за рубежом. Генеральный прокурор Пэм Бонди получил распоряжение пересмотреть текущие и прошлые действия, связанные с законом, и подготовить новые руководящие принципы по его исполнению.

Что грозит нарушителям закона

В бюллетене отмечается, что в 2024 году Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам подали 26 исков о применении мер принудительного характера, связанных с FCPA, и к концу года по меньшей мере в 31 компании велось расследование. В 2023 году было объявлено о 17 подобных мерах принудительного характера.

Как информирует CNBC, FCPA стал законом в 1977 году, запрещая всем американцам и некоторым иностранным эмитентам ценных бумаг давать взятки иностранным должностным лицам. В 1998 году закон был изменен, чтобы применяться к иностранным фирмам и лицам, которые способствовали получению таких взяток в Соединенных Штатах, став практически настоящим руководством для работы американским компаниям за рубежом. Закон применяется не только к прямым взяткам, но и к таким, которые только предлагаются, планируются или санкционируются руководством компании.

Нарушителям FCPA грозит уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов.

Напомним, администрация Дональда Трампа планирует убедить европейских партнеров покупать больше американского оружия для Украины.

Фокус писал, что народный депутат Марьяна Безуглая предложила сделать Украину 52-м штатом США.