В США хотят, чтобы Европа закупала больше американского оружия для Украины, — Reuters

Администрация Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников, чтобы те начали закупать большее количество американского оружия для военной помощи Украине.

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Накануне потенциальных мирных переговоров с Россией Белый дом хочет убедить своих европейских партнеров покупать больше оружия для Украины: там считают, что это будет шагом, который поможет улучшить позицию Киева во время переговоров по прекращению огня. Об этом стало известно из источников издания Reuters 11 февраля.

"Официальные лица США, включая представителя Трампа в Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности", — говорится в сообщении.

Также в издании добавляют, что это лишь "одна из нескольких идей", которые сейчас администрация Белого дома обсуждает, о продолжении поставок американского оружия в Украину, но при этом не тратя лишних средств из бюджета самой Америки.

Отметим, что Европа и раньше покупала американское оружие для Украины, в частности во времена президентства Джо Байдена.

В то же время ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог давал интервью Reuters, но тогда ни подтвердил, ни опроверг информацию о таком вероятном предложении США для европейских лидеров. Он лишь сказал журналистам о том, что Америка "всегда любит продавать оружие", ведь "это укрепляет экономику".

Также во время интервью он добавил, что сейчас в Украину продолжают поставки оружия, одобренные еще во времена президентства Байдена.

Отметим, что на днях должна стартовать Мюнхенская конференция по безопасности, которая, вероятно,"должна принести хорошие новости для Украины". Событие и ожидания прокомментировал спикер ГУР Андрей Юсов, который уточнил во время своего интервью о том, что "главные события происходят на фронте". Об этом Фокус рассказывал 10 февраля.

Также недавно стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Он анонсировал, что это может произойти во время Мюнхенской конференции по безопасности. Сама конференция стартует уже 14 февраля и продлится до 16.