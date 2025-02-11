У США хочуть, щоб Європа закупляла більше американської зброї для України, – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа планує підштовхнути європейських союзників, щоб ті почали закуповувати більшу кількість американської зброї для військової допомоги Україні.

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Напередодні потенційних мирних переговорів з Росією Білий дім хоче переконати своїх європейських партнерів купувати більше зброї для України: там вважають, що це буде кроком, який допоможе поліпшити позицію Києва під час переговорів щодо припинення вогню. Про це стало відомо з джерел видання Reuters 11 лютого.

"Офіційні особи США, включно з представником Трампа в Україні, генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, обговорять можливі закупівлі зброї з європейськими союзниками цього тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки", – йдеться у повідомленні.

Також у виданні додають, що це лише "одна з кількох ідей", які наразі адміністрація Білого дому обговорює, щодо продовження постачання американської зброї до України, але при цьому не витрачаючи зайвих коштів із бюджету самої Америки.

Зазначимо, що Європа і раніше купувала американську зброю для України, зокрема за часів президентства Джо Байдена.

Водночас раніше спецпредставник Трампа Кіт Келлог давав інтерв’ю Reuters, але тоді ні підтвердив, ні спростував інформацію про таку ймовірну пропозицію США для європейських лідерів. Він лише сказав журналістам про те, що Америка "завжди любить продавати зброю", адже "це зміцнює економіку".

Також під час інтерв’ю він додав, що наразі в Україну продовжують постачання зброї, схвалені ще за часів президентства Байдена.

Зазначимо, що цими днями має стартувати Мюнхенська конференція з безпеки, яка, ймовірно, "має принести хороші новини для України". Подію та очікування прокоментував речник ГУР Андрій Юсов, який уточнив під час свого інтерв’ю про те, що "головні події відбуваються на фронті". Про це Фокус розповідав 10 лютого.

Також нещодавно стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися із Володимиром Зеленським. Він анонсував, що це може відбутися під час Мюнхенської безпекової конференції. Сама конференція стартує вже 14 лютого і триватиме до 16.