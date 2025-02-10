"Под боком у РФ. Deal": Безуглая предложила сделать Украину 52-м штатом США

Парламентарий прокомментировала предложения Трампа о присоединении Канады к США. Под заявлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо об угрозе аннексии она написала фразу "чей Крым".

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Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отреагировала на слова американского президента Дональда Трампа о присоединении Канады к США ироничным предложением сделать Украину 52-м штатом. Такое сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Нардеп Марьяна Безуглая предлагает сделать Украину 52-м штатом США Фото: Скриншот

"Может, нас 52 штатом? Под боком у РФ. Deal", — написала нардеп.

Перед тем Безуглая прокомментировала предложения Трампа по присоединению Канады к США и ответ канадского премьер-министра Джастина Трюдо о реальности угрозы аннексии.

"Чей Крым", — написала депутат под скриншотами американских новостей.

Присоединение Канады к США: что предлагал Трамп

CNN со ссылкой на собственные источники 3 декабря 2024 года писали, что Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов. Так он отреагировал на замечание премьер-министра Канады Трюдо о том, что обещанные американским президентом повышения таможенных тарифов на канадские товары навредят экономике страны.

О своем намерении сделать Канаду 51-м штатом США Дональд Трамп напоминал 8 января. Он опубликовал в соцсети X (ранее — Twitter) карту, на которой Соединенные Штаты занимают территорию Северной Америки до крайнего севера. Он также называл Канаду экономически зависимой и утверждал, что многие из канадцев хотели бы присоединения к США.

Напомним, 9 февраля Марьяна Безуглая заявила, что имела тайный роман с воином Максимом Емцем, который погиб на Покровском направлении несколько дней назад. О гибели героя сообщила его невеста, военнослужащая Оксана "Ксена" Рубаняк.

27 января Безуглая переписала государственный гимн, потому что парламентарию было "некомфортно" петь строки "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!".