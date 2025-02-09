Марьяна Безуглая заявила, что у нее был тайный роман с погибшим воином Максимом Емцем

5 февраля о гибели Емца сообщила его невеста, пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк.

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Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала о своем романе с капитаном ВСУ, поэтом Максимом "Енотом" Емцем, который недавно погиб на Покровском направлении. Но несколько дней назад о гибели Емца сообщила его возлюбленная, военная Оксана "Ксена" Рубаняк. Свое сообщение Марьяна Безуглая опубликовала в своем Telegram-канале, отметив, что "не хотела об этом писали" и это "история о войне и любви" без счастливого завершения.

Марьяна Безуглая утверждает, что познакомилась с Максимом "Енотом" Емцем в штабе в Лисичанске весной 2022 года, когда он ее сфотографировал и спросил, кто она.

Максим "Енот" Емец Фото: Соцсети

"Когда я приехала в Лисичанск и не увидела там местной власти, то решила просто остаться — потому что так будет лучше. Я осталась на 26 дней. Но мы начали встречаться не тогда. Позже, значительно позже. Он достал мой номер — кажется, у нацгвардейцев", — рассказала Безуглая.

Также она заявила, что у них был бурный роман, который начался, когда он вышел на связь после ранения. Емец якобы хотел попробовать себя в ГУР, и Безуглая заявила, что связала его с разведчиками, которые взяли его без вопросов.

"Наш роман длился какое-то время. Он сделал мне предложение. Отказала — война же, при чем тут планы? Потом мы просто остались друзьями. По крайней мере, так считала я. Летом 2024, после перерыва в общении вообще, он снова заговорил о семье, но я понимала, что ничего не получится. Мы были совсем разные, да и отношения уже не выглядели актуальными. Дальше мы только переписывались", — отметила Безуглая.

Также она утверждает, что они встречались 12 января, "целовались" и Максим Емец рассказал ей о планах издать сборник стихов, многие из которых посвятил ей. А уже 4 февраля "знакомый из ГУРа" сообщил ей о гибели Максима.

А 5 февраля она прочитала "новость о том, как военная тоскует по своему погибшему жениху".

"Там были лирические размышления о мире и любви, о планах и фото. Фото рыжей девушки в форме. Фото роз. Фото мягких игрушек. Точно такого же медведя, который лежит у меня. И он. Шок от сожаления по близкому человеку смешался с другим шоком — раздвоением реальности", — заявила Безуглая.

Максим Емец и Оксана Рубаняк были помолвлены

По ее словам, она связалась с Оксаной "Ксеной" Рубаняк и они поговорили. Безуглая утверждает, что сделала историю публичной из-за четырех аспектов, которые перечислила в своей заметке:

Обобщение о времени отношений, что отбирает у других людей право на их собственные воспоминания.

Публикация личной переписки с человеком, который погиб и не может позволить или запретить это. У меня очень много личной переписки с Максимом, но она стала мемориалом, который не предназначен для посторонних глаз.

Небрежность к чувствам другой женщины, которая была до нас и является матерью его ребенка;

Признаки капитализации горя для создания личного бренда, надеюсь, что нет.

"Поэтому я публикую здесь свою часть истории, потому что имею право... Оксана, я уже не имею никаких претензий и сказала все, что хотела. И теперь просто хочу отойти в тень. Дальше это твоя история", — резюмировала нардеп, отметив, что не пойдет на похороны Максима Емца, которые пройдут 11 февраля в Ивано-Франковске, и не будет публиковать фото с ним, потому что "это личное".

Оксана Рубаняк и Максим Емец Фото: Instagram oksana.rubaniak

Напомним, пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк написала о смерти Максима "Енота" Емца в посте на Instagram, опубликовав несколько совместных фото. Также она публиковала фото с помолвки.