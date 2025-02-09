Мар'яна Безугла заявила, що у неї був таємний роман із загиблим воїном Максимом Ємцем

5 лютого про загибель Ємця повідомила його наречена, кулеметниця Оксана "Ксена" Рубаняк.

Related video

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про свій роман з капітаном ЗСУ, поетом Максимом "Єнотом" Ємцем, який нещодавно загинув на Покровському напрямку. Але кілька днів тому про загибель Ємця повідомила його кохана, військова Оксана "Ксена" Рубаняк. Свій допис Мар'яна Безугла опублікувала в своєму Telegram-каналі, зазначивши, що "не хотіла про це писали" і це "історія про війну та кохання" без щасливого завершення.

Мар'яна Безугла стверджує, що познайомилась із Максимом "Єнотом" Ємцем у штабі в Лисичанську навесні 2022 року, коли він її сфотографував та запитав, хто вона.

Максим "Єнот" Ємець Фото: Соцмережi

"Коли я приїхала до Лисичанська й не побачила там місцевої влади, то вирішила просто залишитися — бо так буде краще. Я залишилася на 26 днів. Але ми почали зустрічатися не тоді. Пізніше, значно пізніше. Він дістав мій номер — здається, у нацгвардійців", — розповіла Безугла.

Також вона заявила, що в них був бурхливий роман, який почався, коли він вийшов на зв’язок після поранення. Ємець нібито хотів спробувати себе в ГУР, і Безугла заявила, що зв’язала його з розвідниками, які взяли його без питань.

"Наш роман тривав якийсь час. Він зробив мені пропозицію. Відмовила — війна ж, до чого тут плани? Потім ми просто залишилися друзями. Принаймні, так вважала я. Влітку 2024, після перерви в спілкуванні взагалі, він знову заговорив про сім’ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися", — зауважила Безугла.

Також вона стверджує, що вони зустрічались 12 січня, "цілувались" та Максим Ємець розповів їй про плани видати збірку віршів, багато з яких присвятив їй. А вже 4 лютого "знайомий з ГУРу" повідомив їй про загибель Максима.

А 5 лютого вона прочитала "новину про те, як військова тужить за своїм загиблим нареченим".

"Там були ліричні роздуми про світ і кохання, про плани та фото. Фото рудої дівчини у формі. Фото троянд. Фото м’яких іграшок. Точно такого ж ведмедя, який лежить у мене. І він. Шок від жалю за близькою людиною змішався з іншим шоком — роздвоєнням реальності", — заявила Безугла.

Максим Ємець та Оксана Рубаняк були заручені

За її словами, вона зв'язалась із Оксаною "Ксеною" Рубаняк та вони поговорили. Безугла стверджує, що зробила історію публічною через чотири аспекти, які перерахувала у своєму дописі:

Узагальнення про час стосунків, що відбирає в інших людей право на їхні власні спогади.

Публікація особистої переписки з людиною, яка загинула й не може дозволити чи заборонити це. В мене дуже багато особистої переписки з Максимом, але вона стала меморіалом, який не призначений для сторонніх очей.

Недбалість до почуттів іншої жінки, яка була до нас і є матір’ю його дитини;

Ознаки капіталізації горя для створення особистого бренду, сподіваюсь, що ні.

"Тому я публікую тут свою частину історії, бо маю право… Оксано, я вже не маю ніяких претензій і сказала все, що хотіла. І тепер просто хочу відійти у тінь. Далі це твоя історія", — резюмувала нардепка, зауваживши, що не піде на похорон Максима Ємця, який пройде 11 лютого в Івано-Франківську, та не буде публікувати фото із ним, бо "це особисте".

Оксана Рубаняк та Максим Ємець Фото: Instagram oksana.rubaniak

Нагадаємо, кулеметниця Оксана "Ксена" Рубаняк написала про смерть Максима "Єнота" Ємця в пості на Instagram, опублікувавши кілька спільних фото. Також вона публікувала фото із заручин.