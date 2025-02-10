"Під боком у РФ, Deal": Безугла запропонувала зробити Україну 52-м штатом США

Парламентарка прокоментувала пропозиції Трампа про приєднання Канади до США. Під заявою прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про загрозу анексії вона написала фразу "чий Крим".

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Народна депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла відреагувала на слова американського президента Дональда Трампа про приєднання Канади до США іронічною пропозицією зробити Україну 52-м штатом. Такий допис вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Нардепка Мар'яна Безугла пропонує зробити Україну 52-м штатом США Фото: Скриншот

"Може, нас 52 штатом? Під боком у РФ. Deal", — написала нардепка.

Перед тим Безугла прокоментувала пропозиції Трампа щодо приєднання Канади до США і відповідь канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про реальність загрози анексії.

"Чий Крим", — написала депутатка під скриншотами американських новин.

Приєднання Канади до США: що пропонував Трамп

CNN з посиланням на власні джерела 3 грудня 2024 року писали, що Трамп запропонував Канаді увійти до складу Сполучених Штатів. Так він відреагував на зауваження прем'єр-міністра Канади Трюдо про те, що обіцяні американським президентом підвищення митних тарифів на канадські товари зашкодять економіці країни.

Про свій намір зробити Канаду 51-м штатом США Дональд Трамп нагадував 8 січня. Він опублікував у соцмережі X (раніше — Twitter) мапу, на якій Сполучені Штати займають територію Північної Америки до крайньої півночі. Він також називав Канаду економічно залежною та стверджував, що багато хто з канадців хотіли б приєднання до США.

Нагадаємо, 9 лютого Мар'яна Безугла заявила, що мала таємний роман із воїном Максимом Ємцем, який загинув на Покровському напрямку кілька днів тому. Про загибель героя повідомила його наречена, військовослужбовиця Оксана "Ксена" Рубаняк.

27 січня Безугла переписала державний гімн, бо парламентарці було "некомфортно" співати рядки "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!".