Президент США неоднократно заявлял союзникам по НАТО, что Вашингтон платит намного больше за безопасность Европы. В общей сложности в прошлом году Украина получила военную поддержку, превышающую 50 млрд долларов.

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В прошлом году Европа совместно с Канадой передала Украине больше половины от общего объема всей прошлогодней военной помощи. Об этом заявили представители НАТО, сообщает Sky News.

В общей сложности Киев получил военную поддержку на сумму, превышающую 50 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзникам по НАТО следует увеличить свои финансовые вклады в Альянс, утверждая, что Вашингтон платит намного больше за безопасность Европы. Представители европейских стран, входящие в НАТО, пытались возразить нынешнему президенту США и тоже не единожды повторяли, что весь Евросоюз увеличивает расходы на безопасность.

Агентство Reuters сообщало, что Канада и Европа в 2024 году увеличили расходы на оборону в размере 20%.

"Я с нетерпением жду встречи министров обороны в НАТО на следующей неделе, где мы поговорим об увеличении и улучшении инвестиций в оборону, — заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте в ответ на запрос журналистов о суммах последних расходов. — Мы подсчитали цифры. Они растут. Фактически расходы Европы и Канады выросли на 20% в 2024 году, в итоге общий объем дополнительных инвестиций за последние годы составит от 640 до 700 млрд долларов".

Напомним, что Трамп отменил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам.

Также сообщалось, что, по словам Дональда Трампа, Украина, "по сути, согласилась" отдать ресурсы в виде редкоземельных металлов на $500 млрд.