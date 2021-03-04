Шмигаль: Україна і ЄС домовилися про старт перегляду Угоди про асоціацію з ЄС

Прем'єр заявив, що українська продукція поступово буде отримувати безквотний доступ до ринку Євросоюзу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу заявив, що Україна і Євросоюз домовилися про початок перегляду Угоди про асоціацію з ЄС.

"У Брюсселі ми домовилися про старт перегляду Угоди про асоціацію з ЄС, говоримо про промисловий безвіз для української продукції. Поступово українські товари будуть отримувати безквотний доступ на ринок ЄС", — сказав Шмигаль.

Розмірковуючи про підтримку українських агроекспортерів, прем'єр також зазначив, що однією з програм підтримки став ухвалений закон про зниження ПДВ для агровиробників до 14%.

"Також будемо розвивати ефективну програму відшкодування 25% на агротехніку", — зазначив Шмигаль.

З повною версією інтерв'ю Шмигаля Фокусу можна ознайомитися за цим посиланням .

Зазначимо, що в січні 2021 року керівник Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували масштабний перегляд Угоди про асоціацію України та ЄС.

Нагадаємо: Угоду про асоціацію з ЄС підписано у 2014 році, через два роки вона набула чинності.

Про необхідність коригування угоди в Україні почали говорити вже через кілька років після цього. На 22-му саміті Україна-ЄС, що відбувся 6 жовтня в Брюсселі, Київ надав Євросоюзу ряд пропозицій, якими хотів би доповнити та скоригувати Угоду про асоціацію.

Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розповіла Фокусу про те, що Україну не влаштовує в чинній версії Угоди про асоціацію, і з якими труднощами стикається бізнес при експорті продукції в ЄС.