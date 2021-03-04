Шмыгаль: Украина и ЕС договорились о старте пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер заявил, что украинская продукция постепенно будет получать бесквотный доступ к рынку Евросоюза.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью Фокусу заявил, что Украина и Евросоюз договорились о начале пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС.

"В Брюсселе мы договорились о старте пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, говорим о промышленном безвизе для украинской продукции. Постепенно украинские товары будут получать бесквотный доступ на рынок ЕС", — сказал Шмыгаль.

Рассуждая о поддержке украинских агроэкспортеров премьер также отметил, что одной из программ поддержки стал принятый закон о снижении НДС для агропроизводителей до 14%.

"Также будем развивать показавшую эффективность программу возмещения 25% на агротехнику", — отметил Шмыгаль.

С полной версией интервью Шмыгаля Фокусу можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, в январе 2021 года руководитель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали масштабный пересмотр Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Напомним, Соглашение об ассоциации с ЕС подписано в 2014 году, через два года оно вступило в силу.

О необходимости корректировки соглашения в Украине начали говорить уже через пару лет после этого. На 22-м саммите Украина-ЕС, состоявшемся 6 октября в Брюсселе, Киев предоставил Евросоюзу ряд предложений, которыми хотел бы дополнить и откорректировать Соглашение об ассоциации.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала Фокусу о том, что Украину не устраивает в действующей версии Соглашения об ассоциации, и с какими трудностями сталкивается бизнес при экспорте продукции в ЕС.