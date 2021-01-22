Суд открыл дело о банкротстве владельца сети супермаркетов "Фуршет"

Дело начато из-за задолженности в 8 млн грн.

Компании-поставщики сети "Фуршет" получили письмо директора компании "Ритейл Центр" Вячеслава Купченко о том, что суд начал процедуру банкротства компании. В связи с этим вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен распорядитель имущества. Об этом сообщило издание Retailers.ua.

Процедура банкротства "Ритейл Центр" (она владеет сетью "Фуршет") начата по иску финансовой компании "Финворк". В 2019 году "Моден Трейд" предоставила "Ритейл Центру" беспроцентную финансовую помощь в размере почти 8 млн грн. Должник должен был вернуть деньги до 20 февраля 2020 года, но не сделал этого. "Финворк" купила этот долг.

В конце 2020 года "Ритейл Центр" заплатил "Финворку" 100 тыс. грн и заявил, что выплатить оставшуюся сумму не может. "Финворк" обратился в суд.

Издание отмечает, что в Едином реестре судебных решений также есть информация об исках ряда поставщиков сети.

"Фуршет" – один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет будущей сети был открыт в 1998 году в Киеве. До 2004 года "Фуршет" был самым популярным супермаркетом в столице – четверть жителей Киева ходили за покупками именно туда (по данным GfK).

В 2007 году долю в 20% в сети "Фуршет" купил французский "Ашан", взамен основатель сети Игорь Баленко и группа компаний "Фуршет" получили доли о в "Ашан Украина". Но через несколько лет партнеры. Долю "Ашана" приобрела инвестиционная компания V-12 Partners.

Эксперты отмечали большую закредитованность "Фуршета". Общая сумма его задолженности по кредитам на начало 2014 года составляла $160 млн. Но в 2017 году Баленко договорился о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

Боролся "Фуршет" и со значительным усилением конкуренции. В интервью в 2017 году он признавал, что имидж "Фуршета" устарел и магазины нужно реконструировать. В 2019 году было сообщено об оптимизации и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов. Но конкуренты в это время менялись и развивались значительно быстрее.

В 2011 году сеть "Фуршет" состояла из 108 магазинов, в январе 2021 года их осталось 39.

ДП "Ритейл Центр" создано в 2013 году. Его участником, по данным Единого госреестра, является ООО "Ритейл Тренд", бенефициаром – Даниил Данилов. Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн.

Игорь Баленко официально сейчас считается главой наблюдательного совета сети.

Напомним, компания Consul Trade House UAB (100-процентный владелец сети супермаркетов Novus) купила у Rewe International AG 100% компании "Билла-Украина", которая владеет сетью Billa на территории Украины. Ребрендинг сети Billa запланирован на 2021 год.