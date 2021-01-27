Украинский аграрный экспорт в ЕС за 2020 год упал на 10,8%

Беспошлинный экспорт сливочного масла в 2020 году составил только 6% от разрешенного объема, а в 2019 году эту квоту использовали на 100%.

Украина в 2020 году полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС по 11 группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, кукуруза, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых и крахмал. При этом объем экспорта украинской агропродовольственной продукции в страны ЕС упал на 10,8% в годовом изменении. Такие данные привела ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В прошлом году была полностью использована квота на яйца, хотя в 2019 году ее выбрали только 80%. С пшеницей наоборот: квоту в 2020 году использовали только на 78%, а в 2019-ом она была выбрана полностью. Квота на сливочное масло в 2020 году использована лишь 6%, в то время как в 2019 году она была использована полностью.

В 2020 году общий экспорт украинского сливочного масла сократился на 38% по сравнению с 2019 годом. Главная причина этого в том, что украинское сливочное масло не может конкурировать по цене с европейским даже при наличии квот из-за высокой себестоимости его производства. "Более того, импорт европейского сливочного масла в 2020 году в Украину в 1000 раз превысил экспорт", – отметила Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В целом украинский аграрный сырьевой экспорт по итогам 2020 года составил $18,6 млрд, на $170 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Тарас Качка.

"Зерновые, где доминируют кукуруза, пшеница и ячмень, принесли нам за 2020 год $9,4 млрд. Это на 2,3% меньше, чем за 2019 год из-за сокращения урожая. Но уменьшение физического экспорта частично компенсировано ростом цены", – пояснил он.

Напомним, в начале года украинская пшеница на экспортном рынке подорожала до шестилетнего максимума. Рост цен начался в середине декабря.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019–2020 маркетинговом году: 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.