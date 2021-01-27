Український аграрний експорт у ЄС за 2020 рік впав на 10,8%

Безмитний експорт вершкового масла у 2020 році склав лише 6% від дозволеного обсягу, а у 2019 році цю квоту використовували на 100%.

Україна у 2020 році повністю використовувала квоти на безмитний експорт у ЄС по 11 групах товарів: мед, цукор, крупи та борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових і крохмаль. При цьому обсяг експорту української агропродовольчої продукції в країни ЄС впав на 10,8% у річному зрізі. Такі дані навела асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

У минулому році була повністю використана квота на яйця, хоча у 2019 році її вибрали лише 80%. З пшеницею навпаки: квоту у 2020 році використали тільки на 78%, а у 2019-му вона була вибрана повністю. Квота на вершкове масло у 2020 році використана лише на 6%, у той час як у 2019 році вона була використана повністю.

У 2020 році загальний експорт українського вершкового масла скоротився на 38% порівняно з 2019 роком. Головна причина цього в тому, що українське вершкове масло не може конкурувати за ціною з європейським навіть за наявності квот через високу собівартість його виробництва. "Більше того, імпорт європейського вершкового масла у 2020 році в Україну в 1000 разів перевищив експорт", — зазначила Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

У цілому український аграрний сировинний експорт за підсумками 2020 року склав $ 18,6 млрд, на $ 170 млн більше, ніж у минулому році. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства — торговий представник Тарас Качка.

"Зернові, де домінують кукурудза, пшениця та ячмінь, принесли нам за 2020 рік $ 9,4 млрд. Це на 2,3% менше, ніж за 2019 рік через скорочення врожаю. Але зменшення фізичного експорту частково компенсовано зростанням ціни", — пояснив він.

Нагадаємо: на початку року українська пшениця на експортному ринку подорожчала до шестирічного максимуму. Зростання цін почалося в середині грудня.

Україна відновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році: 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.