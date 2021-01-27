Вернувшимся в Украину трудовым мигрантам предложат помощь до 150 тыс. грн
Правительство предполагает, что такую помощь будут претендовать 720 человек, поэтому из бюджета нужно выделить 108 млн грн.
Кабмин 27 января одобрили проект закона о помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов. Об этом сообщил постоянный Представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.
Предлагается ввести систему стимулирующих мер, направленных на начало предпринимательской деятельности гражданами Украины, которые работали за рубежом и вернулись в страну.
Помощи для их экономической реинтеграции будет осуществляться за счет двух источников:
- средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы единовременно на безвозвратной основе – для тех, кто имеет страховой стаж более 10 лет;
- средств государственного бюджета – для тех, у кого страховой стаж менее 10 лет.
Размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. грн. Правительство предполагает, что такую помощь будут претендовать 720 человек в год, поэтому затраты составят до 108 млн грн.
Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", ориентированную на заробитчан. Но по сути, это оказалась программа доступных кредитов "5-7-9".
В декабре 2020 года глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко говорил о желании увеличить численность налогоплательщиков за счет заробитчан.