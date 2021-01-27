Трудовим мігрантам, котрі повернуться в Україну, запропонують допомогу до 150 тис. грн

Уряд передбачає, що на таку допомогу будуть претендувати 720 чоловік, тому з бюджету потрібно виділити 108 млн грн.

Кабмін 27 січня ухвалив проєкт закону про допомогу для економічної реінтеграції трудових мігрантів. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Василь Мокан.

Пропонується ввести систему стимулюючих заходів, спрямованих на початок підприємницької діяльності громадянами України, які працювали за кордоном і повернулися в Україну.

Допомога для їхньої економічної реінтеграції буде здійснюватися за рахунок двох джерел:

коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття одноразово на безповоротній основі — для тих, хто має страховий стаж понад 10 років;

коштів державного бюджету — для тих, у кого страховий стаж менше 10 років.

Розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис. грн. Уряд передбачає, що на таку допомогу будуть претендувати 720 чоловік на рік, тому витрати становитимуть до 108 млн грн.

Нагадаємо: у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся і залишайся", орієнтовану на заробітчан. Але, по суті, це виявилася програма доступних кредитів "5-7-9".

У грудні 2020 року голова Державної податкової служби Олексій Любченко говорив про бажання збільшити чисельність платників податків за рахунок заробітчан.