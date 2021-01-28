В Украине построят плавучий госпиталь и отели на воде (фото)

Отели построит херсонский завод Pallada, совместно с партнерами из Хорватии. Их отправят в Адриатическое море. А вот где будет работать плавучий госпиталь пока неизвестно.

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с партнерами из Хорватии планируют построить плавучий госпиталь, где будут лечить население в условиях пандемии или землетрясений. Об этом в четверг, 28 января, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев по итогам его встречи с почетны консулом Республики Хорватия в Украине Сергее Фаткуллиным.

Фото: Facebook/Юрий Гусев

Помимо госпиталя, планируется строительство плавучих отелей на базе железобетонных понтонов херсонского завода Pallada. Они разместятся в Адриатическом море.

Фото: Facebook/Юрий Гусев

"Паллада" входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром". А плавающие доки завода уже более 40 лет успешно эксплуатируются в Хорватии и многих других странах. Предприятие использует оригинальную технологию: понтон дока изготовляется из морского железобетона, а башни – из судостроительной стали", – отметил Гусев.

По его словам, такое соединение материалов позволяет снизить расходы на эксплуатацию в несколько раз, а ее сроки, напротив, увеличатся – до 50 лет в сравнении с традиционным стальным доком.

"Рад тому, что прямые контакты между судостроительными предприятиями Украины и Хорватии углубляются, ведь это не только дополнительные инвестиции для наших предприятий, а и повышение экологических и технологических стандартов, по которым, в частности, работает наш завод "Паллада", – отметил гендиректор предприятия.

Где именно будет находиться и функционировать плавучий госпиталь, Гусев не уточнил.

Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" не покидает надежд достроить второй Ан-225 "Мрия". По самым скромным оценкам, достройка обойдется в 1 млрд долларов. Сейчас концерн ищет заказчиков.

Напомним, что госконцерн выставил цеха, склады и офисы на аукцион и будет сдавать их в аренду.