Стоимость проезда в киевских маршрутках подорожает до 10-12 гривен, – КГГА

Новая цена будет отличаться в зависимости от маршрута.

Повышения стоимости проезда в столичном общественном транспорте является "экономически обоснованным", заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко. В частности, чиновник прокомментировал слухи о подорожании проезда до 20-ти гривен.

"Есть ли экономические предпосылки для повышения цен? Конечно, есть – мы с вами пережили Covid-19, понимаем, что пассажиропоток уменьшился, что транспорт не работал определенное время, что сегодня есть ограничения по количеству перевозимых пассажиров, что есть рост минимальной заработной платы. То есть экономические предпосылки есть", – сообщил Бондаренко.

Что касается киевских маршруток, то по словам зама Кличко, "город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики", а "экономические обоснования" для повышения проезда у тех имеются.

"Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городские власти и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, главное, что сейчас фигурирует, – это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", – рассказал Бондаренко.

При этом, по словам собеседника телеканала, в настоящее время у городской власти "нет возможности вот прямо сейчас и сегодня" утвердить решение по повышению тарифа в муниципальном транспорте (метро, городская электричка, троллейбусы, трамваи, скоростные трамваи, городские автобусы), в связи с понижением за прошедший год платежеспособности украинцев.

"В то же время нужно понимать, что если мы не повышаем тарифы, – а они действительно не пересматривались несколько лет, – то мы должны говорить о каких-то компенсаторах, которые будут выделяться из городского бюджета коммунальным перевозчикам, чтобы покрыть их убытки", – уточнил чиновник. Эти компенсации, отметил Бондаренко, предусмотрены пока только на первый квартал 2021 года, а дальше будут пересматриваться.

Напомним, глава "Укрзализныци" Владимир Жмак на днях заявил, что его компания не имеет возможности снизить цены на проезд в поездах, поскольку пассажирские перевозки и без того "убыточные".