Вартість проїзду в київських маршрутках подорожчає до 10-12 гривень, — КМДА

Нова ціна буде відрізнятися залежно від маршруту.

Підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорті є "економічно обґрунтованим", заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко. Зокрема, чиновник прокоментував чутки про подорожчання проїзду до 20-ти гривень.

"Чи є економічні передумови для підвищення цін? Звичайно, є — ми з вами пережили Covid-19, розуміємо, що пасажиропотік зменшився, що транспорт не працював певний час, що сьогодні є обмеження по кількості перевезених пасажирів, що є зростання мінімальної заробітної плати. Тобто економічні передумови є", — повідомив Бондаренко.

Що стосується київських маршруток, то, за словами заступника Кличка, "місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники", а "економічні обґрунтування" для підвищення проїзду в тих є.

"Тому ми можемо говорити, що приватники будуть піднімати ціни на проїзд. Це в їхній компетенції, вони тільки інформують міську владу і дають розрахунки. Заборонити їм ми не можемо. Ми чули різні цифри, головне, що зараз фігурує, — це 10-12 гривень, залежно від маршруту", — розповів Бондаренко.

При цьому, за словами співрозмовника телеканалу, наразі в міської влади "немає можливості ось прямо зараз і сьогодні" ухвалити рішення щодо підвищення тарифу в муніципальному транспорті (метро, міська електричка, тролейбуси, трамваї, швидкісні трамваї, міські автобуси), у зв'язку із зниженням за минулий рік платоспроможності українців.

"У той же час потрібно розуміти, що якщо ми не підвищуємо тарифи, — а вони дійсно не переглядалися кілька років, — то ми повинні говорити про якісь компенсатори, які будуть виділятися з міського бюджету комунальним перевізникам, щоб покрити їх збитки", — уточнив чиновник. Ці компенсації, зазначив Бондаренко, передбачені поки тільки на перший квартал 2021 року, а далі будуть переглядатися.

Нагадаємо: голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак днями заявив, що його компанія не має можливості знизити ціни на проїзд у поїздах, оскільки пасажирські перевезення і без того "збиткові".