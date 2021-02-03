Кабмин "спустит" в местные бюджеты миллиарды гривен, на что они пойдут

Местные органы власти смогут распределять полученные средства по собственному усмотрению, но в строгих целевых границах.

Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенций местным бюджетам, сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале в среду, 3-го февраля. Как отмечается в публикации, бюджетные средства будут направлены "на социально-экономическое развитие" регионов страны.

"В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн. На что их можно будет направлять?", – задается в своем посте вопросом Шмыгаль и тут же сам на него отвечает:

на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

на природоохранные и экологические проекты;

на другие цели, способствующие развитию общин, а также повышению комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.

При этом не сообщается, когда именно поступят деньги в регионы и в каких пропорциях. Но, к примеру, если разделить шесть миллиардов между всеми областями Украины, то на каждую получится порядка 240 миллионов гривен, то есть меньше одного миллиона долларов.

Согласно действующему законодательству Украины, под субвенцией следует понимать форму денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, которая предназначена для конкретной определенной цели, или нескольких целей. Другое название субвенции – дотация, или "целевой межбюджетный трансферт".

Напомним, как стало известно, в начале декабря 2020 года, Германия выделяет Украине 70 млн евро (почти 2,4 млрд гривен по текущему курсу) для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и демократии, гражданского общества, государственного управления и дальнейшего углубления реформы децентрализации.