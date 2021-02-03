Кабмін "спустить" до місцевих бюджетів мільярди гривень, на що вони підуть

Місцеві органи влади зможуть розподіляти отримані кошти за власним розсудом, але в суворих цільових межах.

Кабінет міністрів України затвердив порядок і умови надання субвенцій місцевим бюджетам, повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі в середу, 3-го лютого. Як наголошується в публікації, бюджетні кошти будуть спрямовані "на соціально-економічний розвиток" регіонів країни.

"У бюджеті на цей рік на відповідні проекти закладено 6 млрд грн. На що їх можна буде направляти?", — задається в своєму пості питанням Шмигаль і тут же сам на нього відповідає:

на проекти з енергоефективності та енергозбереження;

на придбання медичного обладнання або комунального транспорту;

на будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;

на природоохоронні та екологічні проекти;

на інші цілі, що сприяють розвитку громад, а також підвищенню комфорту, безпеки і добробуту українців.

При цьому не повідомляється, коли саме надійдуть гроші в регіони і в яких пропорціях. Але, наприклад, якщо розділити шість мільярдів між усіма областями України, то на кожну вийде близько 240 мільйонів гривень, тобто менше одного мільйона доларів.

Згідно з чинним законодавством України, під субвенцією слід розуміти форму грошової допомоги місцевим бюджетам з державного бюджету, яка призначена для конкретної мети, або декількох цілей. Інша назва субвенції — дотація, або "цільової міжбюджетний трансферт".

Нагадаємо, як стало відомо, на початку грудня 2020 року, Німеччина виділяє Україні 70 млн євро (майже 2,4 млрд гривень за поточним курсом) для підвищення енергоефективності, сталого економічного розвитку і демократії, громадянського суспільства, державного управління та подальшого поглиблення реформи децентралізації.