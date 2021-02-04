Наибольший актив банка "Аркада" "снова в деле": Печерский суд снял арест

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за просрочки долга переоформил на себя право собственности на объект.

1 февраля Печерский районный суд Киева наконец-то снял арест с главного офиса банка "Аркада" по улице Ольгинской и с земельного участка, расположенного под ним.

Об этом говорится в постановлении суда, зарегистрированном в Едином государственном реестре судебных дел.

Указанный арест наложен по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к ООО "Будэволюция", Олега Нелина, Тараса Бурдейного по обжалованию ряда совершенных ими сделок, которые привели к выводу из собственности банка "Аркада" его главного актива.

В январе 2021 Печерский райсуд Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска Нелина и наложения ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

Представитель ФГВФЛ просил суд признать сделку ничтожной путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Напомним, что в 2019 году банк "Аркада" предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту связанной с банком компанией-застройщиком.

Оценочная стоимость здания на момент заключения кредитного договора составляла более 620 млн грн (что составляло почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на «лакомый кусочек».

Как отмечал Нацбанк, списание с баланса банка "Аркада" указанного объекта недвижимости привело к резкому падению капитала банковского учреждения ниже нормативов.

"Национальный банк, изучив материалы о переоформление права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлениями по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость", — говорилось в заявление НБУ .

Печерский районный суд Киева неоднократно выносил решения с нарушением норм процессуального законодательства и не в пользу интересов государства. Совсем недавно Фемида правосудия удовлетворила иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку.