Найбільший актив банку "Аркада" "знову в справі": Печерський суд зняв арешт

На момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчасну виплату боргу переоформив на себе право власності на об'єкт.

1 лютого Печерський районний суд Києва нарешті зняв арешт із головного офісу банку "Аркада" на вулиці Ольгинській та із земельної ділянки, розташованої під ним.

Про це йдеться в постанові суду, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі судових справ.

Зазначений арешт накладено за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у рамках забезпечення позову Фонду до ТОВ "Будеволюція", Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки скоєних ними угод, які призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного активу.

У січні 2021 Печерський райсуд Києва також відмовився задовольнити клопотання ліквідатора банку "Аркада" про забезпечення позову Неліна та накладення арешту на головний офіс банку "Аркада" і земельну ділянку під ним.

Представник ФГВФО просив суд визнати угоду нікчемним шляхом скасування реєстрації права власності та припинення визнання права власності на нерухоме майно.

Нагадаємо, що в 2019 році банк "Аркада" надав цю нерухомість як заставу з кредиту пов'язаної з банком компанією-забудовником.

Оціночна вартість будівлі на момент укладання кредитного договору становила понад 620 млн грн (що становило майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчу виплату боргу забудовником переоформив на себе право власності на «ласий шматочок».

Як зазначав Нацбанк, списання з балансу банку "Аркада" зазначеного об'єкта нерухомості призвело до різкого падіння капіталу банківської установи нижче нормативів.

"Національний банк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об'єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявами з приводу неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість", — говорилося в заяві НБУ .

Печерський районний суд Києва неодноразово виносив рішення з порушенням норм процесуального законодавства і не на користь інтересів держави. Зовсім нещодавно Феміда правосуддя задовольнила позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку.