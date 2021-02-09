Когда откроется небо. Туркомпании планируют новые направления - но авиабилеты подорожают

Как украинские авиакомпании переживают кризис, помогает ли им государство и как изменится карта полетов для украинских пассажиров в этом году?

Как изменились пассажирские перевозки из Украины и внутри страны?

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что за 2020 год объем пассажирских авиаперевозок упал на 60% — до уровня 2003-го. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), убытки авиакомпаний превысили $120 млрд, хотя еще осенью 2020-го IATA прогнозировала минус $84 млрд. Так, убытки DeltaAirlines, входящей в число крупнейших в США, в прошлом году составили $12,4 млрд. Потери еще одной американской компании, UnitedAirlines, составили $7,1 млрд. А лидер авиаперевозок Франции AirFrance оказалась на грани банкротства.

Украинский авиарынок не столь развит, как американский или европейский, но и он в кризисе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий утверждает, что до коронавирусного уровня национальная авиаотрасль восстановится не раньше ­2023–2024 года. Падение произошло по всем фронтам (см. инфографику). В первую очередь сильно просело количество рейсов. По данным Украэроруха, обеспечивающего перевозчиков аэронавигационным обслуживанием, число выполненных в 2020 году полетов составило 142 тыс. Это на 57,6% меньше, чем в 2019-м. Сокращение полетов в равной степени затронуло как украинские, так и международные компании — падение на 55% и 59% соответственно.

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Среди аэропортов наиболее ощутимое уменьшение числа перелетов зафиксировано в аэропортах Борисполь, Киев, Львов, Одесса, Херсон. Самая удручающая ситуация в Борисполе: 48 тыс. перелетов в ­2020-м против 112 тыс. в 2019 году.

Пассажиропоток аэропортов упал на 64% — до 8,7 млн человек. Лидером по количеству принятых пассажиров остается Борисполь — 5,1 млн. В ­2019-м он пропустил через себя 15,2 млн пассажиров.

Как авиакомпании переживают кризис?

Международные авиалинии Украины (МАУ), наибольший украинский авиаперевозчик, совершили в прошлом году на 72% меньше регулярных и код-шеринговых (когда компания "подвозит" пассажиров другой авиакомпании-партнера) рейсов.

"За 2020 год МАУ перевезла около 1,8 млн пассажиров — в четыре раза меньше результата 2019-го, в течение которого компания перевезла 8 млн пассажиров", — сообщили Фокусу в пресс-службе МАУ.

По словам Дмитрия Сероухо­ва, генерального директора SkyUpAirlines, в течение 2020 года эта авиакомпания выполнила 8,8 тыс. рейсов и перевезла 1,25 млн пассажиров. Это на 28% и на 27% меньше, чем в 2019-м.

Так себе поддержка: государство не спешит

Во всем мире авиакомпании получают помощь со стороны государства. В США, Европе и Азии в течение 2020 года на это потратили $173 млрд. Например, в апреле правительство США выделило $25 млрд на поддержку своих авиакомпаний, а в декабре конгресс выделил ещё $15 млрд.

В беде авиационный бизнес не оставила и Западная Европа. Ирландский Ryanair получил 600 млн фунтов стерлингов от правительства Великобритании, испанский авиаперевозчик AirEuropa получит €475 млн. Пакет помощи немецкому концерну Lufthansa составляет порядка €9 млрд. А власти Австрии летом 2020-го предоставили AustrianAirlines пакет "спасательных" выплат на €600 млн.

[ + – ] Негусто. Пассажиропоток аэропортов в 2020 году упал на 64% — до 8,7 млн человек. Борисполь в прошлом году принял всего 5,1 млн человек

В Украине с поддержкой авиаперевозчиков не сложилось, хотя министр инфраструктуры Владислав Криклий не раз заявлял, что помощь на подходе. В том числе было обещано, что авиакомпании получат компенсацию за эвакуационные рейсы, которые они совершали в начале пандемии.

"Еще в апреле 2020-го Владислав Криклий заявил, что с целью поддержки отечественного авиарынка всем украинским авиакомпаниям государство выплатит компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые те выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок. Однако никаких обещанных выплат ни одна украинская авиакомпания не получила", — сообщает МАУ.

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В SkyUp тоже признаются, что не увидели от государства ни копейки.

"Мы должны справляться со всеми трудностями самостоятельно: вовремя делать возврат пассажирам, платить зарплаты сотрудникам, налоги и т. п. При этом наша деятельность практически заблокирована и мы сейчас оперируем всего 15–20% своих мощностей", — комментирует Дмитрий Сероухов.

В январе 2021 года Криклий сообщил о новой инициативе поддержки авиаотрасли. По его словам, в начале февраля появится законопроект о дотациях. Если его примут, то до конца года авиакомпании получат деньги, но о масштабе поддержки авиации министр молчит.

Финансовое состояние украинских авиакомпаний — глубокий минус

Пытаясь компенсировать убытки, украинские авиакомпании выкручиваются как могут. МАУ по итогам 2020-го ожидает около $60 млн убытка, а SkyUp только за восемь месяцев прошедшего года потеряла $30 млн.

Неплохим подспорьем для компаний оказались чартерные рейсы, особенно в летний сезон. Поскольку самые популярные курорты Европы (Испании, Франции, Италии) для украинцев были закрыты, ключевыми направлениями стали Турция и Египет, а также ОАЭ, которые разрешили въезд туристам во второй половине лета.

В 2021 году ожидается подорожание авиабилетов. Это связано с тем, что себестоимость регулярных перевозок выросла

По данным SkyUp, в 2019 году соотношение регулярных и чартерных рейсов в маршрутной карте компании составляло 50/50, в 2020-м доля чартеров выросла до 75%. МАУ за 2020 год выполнила чуть более 3,6 тыс. чартерных рейсов, это 21% всех полетов.

Остаются еще внутренние рейсы, но на фоне международных они не дают перевозчикам желаемого заработка. Число перевезенных в пределах Украины пассажиров — лишь 10% от общего пассажиропотока, а количество внутренних рейсов достигает 24% всех полетов.

Украинцы по своей стране предпочитают путешествовать наземным транспортом, в том числе железнодорожным. Во-первых, это привычнее, так как внутренние авиаперевозки начали развиваться не так давно. Во-вторых, дешевле. Например, чтобы слетать из Киева во Львов и обратно, необходимо заплатить 3–5 тыс. грн. Билет "туда-обратно" на это же направление поездом "Интерсити+" стоит 800 грн. По ­данным Мининфраструктуры, к концу прошлого года внутренние железнодорожные перевозки пассажиров восстановились почти на 50% от прежних объемов, а вот авиаперелеты — на треть. Это еще одно подтверждение, что локальные перелеты не в фаворе.

Что будет летом? Выйдет ли авиация из пике?

Авиация напрямую зависит от туризма. Если верить Государственной пограничной службе, из страны в 2020 году выезжало чуть более 11 млн украинцев, это в 6,6 раза меньше, чем годом ранее. Поэтому пока не начнет полноценно восстанавливаться индустрия путешествий, авиаперевозчикам придется затянуть пояса.

Особого оптимизма в отношении грядущего весенне-летнего сезона ни авиакомпании, ни туроператоры не испытывают. Евросоюз границы открывать не торопится. Германия и вовсе заявила о намерении полностью приостановить авиасообщение, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Возможно, первыми в Европе откроются Кипр и Греция, а Хорватия и Черногория продолжат принимать туристов. Массовые направления — Египет, Турция, ОАЭ — будут самыми востребованными и в 2021 году", — считает Юлия Сандуленко, владелица компании SpicyTour.

Туристический оператор Join UP! уже в апреле намерен отправить первых туристов на Кипр.

"А ближе к лету станет доступным отдых в Черногории, Албании, Болгарии, пляжной Турции. В планах запуск таких направлений, как Грузия, Греция, Италия и Испания", — говорит Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений Join UP!

Платим не скупясь. Что будет происходить с ценами на авиабилеты

В 2021 году ожидается подорожание авиабилетов. Это связано с тем, что себестоимость регулярных перевозок выросла. Авиакомпании не имеют прежнего объема полетов, в то время как затраты на содержание самолетов, их обслуживание остаются весомыми. Кроме того, многие самолеты у компаний в лизинге, по ним нужно регулярно вносить платежи. Да и карантинные требования увеличили расходную часть авиакомпаний — на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию и прочие меры.

"Рост стоимости перелетов может быть связан еще и с тем, что путешественники не готовы к долгосрочному планированию и выкупают билеты ближе к вылету", —говорит Алла Пономарева, начальник отдела корпоративных продаж компании Avialiga.

Из-за закрытых границ компании сократили количество полетов и получили убытки. Но государство не спешит спасать авиацию

Украинцы действительно стали осторожничать при покупке билетов, потому что в 2020 году многие из них обожглись с возвратом средств за сорванные из-за пандемии рейсы. Хотя в МАУ говорят, что только в период с апреля по ноябрь 2020 года компания обработала свыше 85 тыс. запросов пассажиров и оформила возвраты на почти $22 млн, многие пассажиры все еще ждут деньги за отмененные прошлогодние рейсы.

"По вопросам возврата сроки обработки запросов сократились, но есть ограничения: полный возврат разрешен только при отмене рейса авиакомпанией. В случае добровольных изменений действуют правила тарифа на момент покупки, и билеты могут быть невозвратными", — объясняет Алла Пономарева. Иными словами, если самолет, к примеру, летит в Ниццу, куда въезд туристам запрещен правительством Франции, а у пассажира лоукост-тариф (невозвратный), то деньги авиакомпания не возвращает.

Туроператоры говорят, что пересматривают условия бронирования пакетных туров, пытаясь делать их более гибкими, без штрафов при отмене или переносе дат.

"Теперь тур­агент может перебронировать любую заявку на услугу с последующей возможностью переноса уплаченных средств на другой наш продукт. В итоге все средства либо переносятся на новые заявки, либо замораживаются", — рассказывает Екатерина Артюх.

Куда летим? Какие новые направления заявлены украинскими авиаперевозчиками на 2021 год?

Вопреки кризису и все еще закрытым границам, украинские авиакомпании намерены увеличивать число маршрутов. С 28 марта МАУ начнет восстанавливать оригинальную сеть полетов. Компания снова будет летать в Дели, Ларнаку, Ниццу, Барселону, Вену, Стокгольм. В пресс-службе МАУ сообщают, что на начало летнего сезона запланирован запуск рейсов по 43 международным и семи внутренним маршрутам.

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SkyUp готовится открыть полеты в Польшу, Германию, Данию, Иорданию, Швецию, Сербию и Нидерланды.

"Это рейсы не только из Киева, но и из регионов. А в течение декабря и января мы уже открыли продажу билетов на совершенно новые маршруты нашей полетной карты в Германию (Берлин, Штутгарт, Дюссельдорф, Мемминген, Гамбург), Чехию (Прага, Пардубице, Брно и Острава) и на Мальту", — отметил Дмитрий Сероухов.

Но все это — по-прежнему планы, судьба которых напрямую зависит от глобальной ситуации как с полетами, так и с границами — правилами въезда в ту или иную страну. С другой стороны, старт массовой вакцинации в Евросоюзе, США и странах Азии дает надежду, что 2021 год для авиаперевозок не будет таким провальным, как предыдущий.