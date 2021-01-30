Хотеть не вредно: топ-10 самых незабываемых мест для отдыха в 2021 году

Портал TripAdvisor определил трендовые маршруты для туристов в новом году, ориентируясь на результаты голосования клиентов.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса существенно ударила по туризму, операторы рынка не теряют оптимизма и верят, что в 2021 году эта сфера покажет постепенный рост, а люди, несмотря на сохраняющиеся из-за Covid-19 ограничения, снова получат возможность путешествовать. Какие направления будут самыми модными в этом году, рассказал сайт сайт TripAdvisor, исходя из отзывов своих клиентов.

1 место – Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Это популярный курорт среди знаменитостей, которые хотят скрыться от повседневной суеты, а также среди тех, кто хочет хорошо провести весенние каникулы. Кабо-Сан-Лукас может похвастаться своими пляжами, причем на любой вкус, начиная от безмятежного Моря Кортеса и заканчивая пляжем Zippers, популярным среди любителей серфинга. Детям предоставляется возможность поплавать с дельфинами или прогуляться по заповеднику «Парк пустыни» верхом на верблюде.

2 место – остров Корсика, Франция

Остров отличается непринужденной атмосферой, напоминающий что-то среднее между медовым месяцем в тропиках и выходными в Европе. Он славится своими живописными горными и деревенскими пейзажами, а также пешеходными тропами, в том числе GR 20 – самого сложного и одного из самых красивых маршрутов.

3 место – Доха, Катар

Этот город называют алмазом Катара. В нем живет подавляющая часть населения эмирата, а также иммигранты из разных стран. Он богат торговыми центрами, привлекающих любителей шопинга со всего мира. Архитектура города поражает воображение, в нем много учреждений культуры, среди которых выделяются футуристический образовательный центр и Национальный музей. Также тут много спортивных комплексов.

4 место – Санья, Китай

Город Санья, известный как китайские Гавайи, привлекает туристов километрами пляжей, тропическим климатом и фешенебельными отелями. Кроме того, особенный интерес представляют местные буддийские храмы, кокосовые плантации, ларьки с фруктовым мороженым и рыболовецкая гавань.

5 место – Гатлинбург, Теннесси

Городок расположен в центре Национального парка Грейт-Смоуки-Маунтинс. Туристам предлагается рассматривать многочисленные достопримечательности парка, рыбалка, пешеходные экскурсии, сплавы на плотах или катание на лошадях. Особенный интерес представляют виды Больших Дымных гор.

6 место – Квинстаун, Новая Зеландия

Курортный город Квинстаун привлекает толпы туристов, в первую очередь, тем, что в этом регионе снималась большая часть трилогии "Властелин колец". Тут же расположен фьорд Милфорд-Саунд, который является частью национального парка "Фьордланд", включенного в список Всемирного наследия. Кроме того, в регионе насчитывается 75 виноделен.

7 место – Тулум, Мексика

В Тулуме самой главной достопримечательностью для туристов являются руины майя. Этот город был последним из построенных представителями этого народа, и тут неплохо сохранились археологические памятники: Эль-Кастильо, Храм Фресок или Храм Нисходящего Бога. В экопарке Лабнаха можно увидеть подземную реку под сводами из сталактитов или поплавать с маской и трубкой в пещере посреди леса.

8 место – Наталь, Бразилия

Город расположен на Атлантическом побережье и манит туристов пляжами Риу-Гранди-ду-Норти: Пипа, Пиранжи, Женипабу, Тибау-ду-Сул. Вокруг Наталя расположен национальный парк Dune State Park, где можно покататься на багги по девятиметровым дюнам или же отправиться в тур по пескам на верблюдах. NASA утверждает, что в этом городе – самый чистый воздух на континенте. А еще здесь растет самое большое в мире дерево кешью.

9 место – Каш, Турция

Каш знаменит среди любителей нырять с аквалангом. Он также привлекает гостей архитектурой, античными руинами, ресторанами и невероятными пейзажами.

10 место – Гваделупа

Гваделупа — это заморский департамент Франции, часть Малых Антильских островов. Она славится белоснежными пляжами, вулканическими пиками и охраняемыми парками, а также впечатляющими местами для дайвинга. Прекрасное место отдыха для тех, кто любит путешествовать по островам.

Также в список трендовых направлений 2021 года вошли Сент-Томас (Виргинские острова), Коломбо, (Шри-Ланка), столица Египта Каир и город Хургада, Гереме (Турция), Ченгду и Шэньчжэнь (Китай), Матера (Италия), Удайпур и Нью-Дели (Индия), Кампус-ду-Жордау (Бразилия), Абу-Даби (ОАЭ), Йорк (Великобритания), город Сент-Огастин (Флорида, США).

Как известно, за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов. Всемирная туристская организация ООН сообщила, что из-за пандемии коронавируса мировой туризм вернулся уровню 1990 года.