Хотіти не шкідливо: топ-10 найбільш незабутніх місць для відпочинку у 2021 році

Портал TripAdvisor визначив трендові маршрути для туристів в новому році, орієнтуючись на результати голосування клієнтів.

Незважаючи на те, що пандемія коронавірусу істотно вдарила по туризму, оператори ринку не втрачають оптимізму і вірять, що в 2021 році ця сфера покаже поступове зростання, а люди, попри обмеження, що зберігаються через Covid-19 обмеження, знову отримають можливість подорожувати. Які напрямки будуть наймоднішими в цьому році, розповів сайт сайт TripAdvisor, виходячи з відгуків своїх клієнтів.

1 місце — Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Це популярний курорт серед знаменитостей, які хочуть втекти від повсякденної суєти, а також серед тих, хто хоче добре провести весняні канікули. Кабо-Сан-Лукас може похвалитися своїми пляжами, причому на будь-який смак, починаючи від безтурботного Моря Кортеса і закінчуючи пляжем Zippers, популярним серед любителів серфінгу. Дітям надається можливість поплавати з дельфінами або прогулятися по заповіднику "Парк пустелі" верхи на верблюді.

2 місце — острів Корсика, Франція

Острів відрізняється невимушеною атмосферою, що нагадує щось середнє між медовим місяцем у тропіках і вихідними в Європі. Він славиться своїми мальовничими гірськими і сільськими пейзажами, а також пішохідними стежками, в тому числі GR 20 — найскладнішим й одним з найкрасивіших маршрутів.

3 місце — Доха, Катар

Це місто називають алмазом Катару. У ньому живе переважна частина населення емірату, а також іммігранти з різних країн. Він багатий на торгові центри, які ваблять любителів шопінгу з усього світу. Архітектура міста вражає уяву, в ньому багато установ культури, серед яких виділяються футуристичний освітній центр і Національний музей. Також тут багато спортивних комплексів.

4 місце — Санья, Китай

Місто Санья, відоме як китайські Гаваї, приваблює туристів кілометрами пляжів, тропічним кліматом і фешенебельними готелями. Крім того, особливий інтерес представляють місцеві буддійські храми, кокосові плантації, кіоски з фруктовим морозивом і рибальська гавань.

5 місце — Гатлінбург, Теннессі

Містечко розташоване в центрі Національного парку Грейт-Смокі-Маунтінс. Туристам пропонується пороздивлятися численні памʼятки парку, рибалка, пішохідні екскурсії, сплави на плотах або катання на конях. Особливий інтерес представляють види Великих Димних гір.

6 місце — Квінстаун, Нова Зеландія

Курортне місто Квінстаун приваблює натовпи туристів, у першу чергу, тим, що в цьому регіоні знімалася більша частина трилогії "Володар кілець". Тут же розташований фьорд Мілфорд-Саунд, який є частиною національного парку "Фьордланд", включеного до списку Всесвітньої спадщини. Крім того, в регіоні налічується 75 виноробень.

7 місце — Тулум, Мексика

У Тулумі найголовнішою визначною памʼяткою для туристів є руїни майя. Це місто було останнім з побудованих представниками згаданого народу, і тут непогано збереглися археологічні памʼятники: Ель-Кастільо, Храм Фресок або Храм Бога, що падає. У екопарках Лабнаха можна побачити підземну річку під склепіннями зі сталактитів або поплавати з маскою і трубкою в печері посеред лісу.

8 місце — Наталь, Бразилія

Місто розташоване на Атлантичному узбережжі і вабить туристів пляжами Ріу-Гранді-ду-Норті: Піпа, Піранжі, Женіпабу, Тіба-ду-Сул. Навколо Наталя знаходиться національний парк Dune State Park, де можна покататися на баггі девʼятиметровими дюнами або ж відправитися в тур пісками на верблюдах. NASA стверджує, що в цьому місті — найчистіше повітря на континенті. А ще тут росте найбільше в світі дерево кешью.

9 місце — Каш, Туреччина

Каш знаменитий серед любителів пірнати з аквалангом. Він також привертає гостей архітектурою, античними руїнами, ресторанами і неймовірними пейзажами.

10 місце — Гваделупа

Гваделупа — це заморський департамент Франції, частина Малих Антильських островів. Вона славиться білосніжними пляжами, вулканічними піками й парками під охороною, а також вражаючими місцями для дайвінгу. Прекрасне місце відпочинку для тих, хто любить подорожувати островами.

Також у список трендових напрямів 2021 року увійшли Сент-Томас (Віргінські острови), Коломбо, (Шрі-Ланка), столиця Єгипту Каїр і місто Хургада, Гереме (Туреччина), Ченгду і Шеньчжень (Китай), Матера (Італія), Удайпур і Нью-Делі (Індія), Кампус-ду-Жордау (Бразилія), Абу-Дабі (ОАЕ), Йорк (Великобританія), місто Сент-Огастін (Флорида, США).

Як відомо, за перші 10 місяців 2020 року через через карантинні обмеження туристична галузь втратила 935 млрд доларів. Всесвітня туристська організація ООН повідомила, що через пандемію коронавирусу світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.