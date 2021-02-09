Коли відкриється небо. Туркомпанії планують нові напрямки — але авіаквитки подорожчають

Як українські авіакомпанії переживають кризу, чи допомагає їм держава і як зміниться карта польотів для українських пасажирів цього року?

Як змінилися пасажирські перевезення з України і всередині країни?

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомляє, що за 2020 рік обсяг пасажирських авіаперевезень впав на 60% — до рівня 2003-го. За оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), збитки авіакомпаній перевищили $120 млрд, хоча ще восени 2020-го IATA прогнозувала мінус $84 млрд. Так, збитки DeltaAirlines, що входить до числа найбільших в США, в минулому році склали $12,4 млрд. Втрати ще однієї американської компанії, UnitedAirlines, склали $7,1 млрд. А лідер авіаперевезень Франції AirFrance опинилася на межі банкрутства.

Український авіаринок не настільки розвинений, як американський або європейський, але й він у кризі. Міністр інфраструктури Владислав Криклій стверджує, що до коронавірусного рівня національна авіагалузь відновиться не раніше 2023-2024 року. Падіння відбулося по всіх фронтах (див. інфографіку). В першу чергу сильно просіла кількість рейсів. За даними Украероруху, що забезпечує перевізників аеронавігаційним обслуговуванням, число виконаних у 2020 році польотів склало 142 тис. Це на 57,6% менше, ніж в 2019-му. Скорочення польотів однаково торкнулося як українських, так і міжнародних компаній — падіння на 55% і 59% відповідно.

$40 млрд виділили США на підтримку своїх авіакомпаній. Українські допомоги від держави не отримали

Серед аеропортів найбільш відчутне зменшення числа перельотів зафіксовано в аеропортах Бориспіль, Київ, Львів, Одеса, Херсон. Найгнітючіша ситуація в Борисполі: 48 тис перельотів у 2020-му проти 112 тис у 2019 році.

Пасажиропотік аеропортів впав на 64% — до 8,7 млн осіб. Лідером за кількістю прийнятих пасажирів залишається Бориспіль — 5,1 млн. У 2019 році він пропустив через себе 15,2 млн пасажирів.

Як авіакомпанії переживають кризу?

Міжнародні авіалінії України (МАУ), найбільший український авіаперевізник, зробили в минулому році на 72% менше регулярних і код-шерингових (коли компанія "підвозить" пасажирів іншої авіакомпанії-партнера) рейсів.

"За 2020 рік МАУ перевезла близько 1,8 млн пасажирів — в чотири рази менше результату 2019-го, протягом якого компанія перевезла 8 млн пасажирів", — повідомили Фокусу в прес-службі МАУ.

За словами Дмитра Сіроухова, генерального директора SkyUpAirlines, протягом 2020 року ця авіакомпанія виконала 8,8 тис рейсів і перевезла 1,25 млн пасажирів. Це на 28% і на 27% менше, ніж у 2019-му.

Так собі підтримка: держава не поспішає

У всьому світі авіакомпанії отримують допомогу з боку держави. У США, Європі та Азії протягом 2020 року на це витратили $173 млрд. Наприклад, в квітні уряд США виділив $25 млрд на підтримку своїх авіакомпаній, а в грудні конгрес виділив ще $15 млрд.

В біді авіаційний бізнес не залишила і Західна Європа. Ірландський Ryanair отримав 600 млн фунтів стерлінгів від уряду Великобританії, іспанський авіаперевізник AirEuropa отримає €475 млн. Пакет допомоги німецькому концерну Lufthansa становить близько €9 млрд. А влада Австрії влітку 2020-го надала AustrianAirlines пакет "рятувальних" виплат на €600 млн.

[ + – ] Не густо. Пасажиропотік аеропортів у 2020 році впав на 64% — до 8,7 млн осіб. Бориспіль минулого року прийняв всього 5,1 млн осіб

В Україні з підтримкою авіаперевізників не склалося, хоча міністр інфраструктури Владислав Криклій не раз заявляв, що допомога на підході. Зокрема було обіцяно, що авіакомпанії отримають компенсацію за евакуаційні рейси, які вони здійснювали на початку пандемії.

"Ще у квітні 2020-го Владислав Криклій заявив, що з метою підтримки вітчизняного авіаринку всім українським авіакомпаніям держава виплатить компенсації за евакуаційні чартерні рейси, які ті виконували після зупинки урядом пасажирських авіаперевезень. Однак ніяких обіцяних виплат жодна українська авіакомпанія не отримала", — повідомляє МАУ.

У SkyUp теж зізнаються, що не побачили від держави жодної копійки.

"Ми повинні справлятися з усіма труднощами самостійно: вчасно здійснювати повернення пасажирам, платити зарплати співробітникам, податки і т.п. При цьому наша діяльність практично заблокована і ми зараз оперуємо всього 15-20% своїх потужностей", — коментує Дмитро Сіроухов.

У січні 2021 року Криклій повідомив про нову ініціативу підтримки авіагалузі. За його словами, на початку лютого з'явиться законопроект про дотації. Якщо його приймуть, то до кінця року авіакомпанії отримають гроші, але про масштаб підтримки авіації міністр мовчить.

Фінансовий стан українських авіакомпаній — глибокий мінус

Намагаючись компенсувати збитки, українські авіакомпанії викручуються як можуть. МАУ за підсумками 2020-го очікує близько $60 млн збитку, а SkyUp тільки за вісім місяців минулого року втратила $30 млн.

Непоганою підмогою для компаній виявилися чартерні рейси, особливо в літній сезон. Оскільки найпопулярніші курорти Європи (Іспанії, Франції, Італії) для українців були закриті, ключовими напрямами стали Туреччина і Єгипет, а також ОАЕ, які дозволили в'їзд туристам в другій половині літа.

У 2021 році очікується подорожчання авіаквитків. Це пов'язано з тим, що собівартість регулярних перевезень зросла

За даними SkyUp, у 2019 році співвідношення регулярних і чартерних рейсів в маршрутній карті компанії становило 50/50, в 2020-му частка чартерів зросла до 75%. МАУ за 2020 рік виконала трохи більше 3,6 тис чартерних рейсів, це 21% всіх польотів.

Залишаються ще внутрішні рейси, але на тлі міжнародних вони не дають перевізникам бажаного заробітку. Кількість перевезених в межах України пасажирів — лише 10% від загального пасажиропотоку, а кількість внутрішніх рейсів досягає 24% всіх польотів.

Українці своєю країною воліють подорожувати наземним транспортом, зокрема залізничним. По-перше, це звичніше, оскільки внутрішні авіаперевезення почали розвиватися не так давно. По-друге, дешевше. Наприклад, щоб злітати з Києва до Львова і назад, необхідно заплатити 3-5 тис грн. Квиток "туди-назад" на цей же напрямок поїздом "Інтерсіті+" коштує 800 грн. За даними Мінінфраструктури, до кінця минулого року внутрішні перевезення залізничним транспортом пасажирів відновилися майже на 50% від колишніх обсягів, а ось авіаперельоти — на третину. Це ще одне підтвердження, що локальні перельоти не в фаворі.

Що буде влітку? Чи вийде авіація з піке?

Авіація безпосередньо залежить від туризму. Якщо вірити Державній прикордонній службі, з країни в 2020 році виїжджало трохи більше 11 млн українців, це в 6,6 рази менше, ніж роком раніше. Тому поки не почне повноцінно відновлюватися індустрія подорожей, авіаперевізникам доведеться затягнути паски.

Особливого оптимізму щодо майбутнього весняно-літнього сезону ні авіакомпанії, ні туроператори не відчувають. Євросоюз кордони відкривати не поспішає. Німеччина і зовсім заявила про намір повністю припинити авіасполучення, щоб стримати поширення коронавірусу.

Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

"Можливо, першими в Європі відкриються Кіпр і Греція, а Хорватія і Чорногорія продовжать приймати туристів. Масові напрямки — Єгипет, Туреччина, ОАЕ — найбільше користуватимуться попитом і у 2021 році", — вважає Юлія Сандуленко, власниця компанії SpicyTour.

Туристичний оператор Join UP! вже в квітні має намір відправити перших туристів на Кіпр.

"А ближче до літа стане доступним відпочинок в Чорногорії, Албанії, Болгарії, пляжній Туреччині. У планах запуск таких напрямків, як Грузія, Греція, Італія та Іспанія", — каже Катерина Артюх, керівник відділу розвитку напрямків Join UP!

Платимо не економлячи. Що відбуватиметься з цінами на авіаквитки

У 2021 році очікується подорожчання авіаквитків. Це пов'язано з тим, що собівартість регулярних перевезень зросла. Авіакомпанії не мають колишнього обсягу польотів, тоді як витрати на утримання літаків, їх обслуговування залишаються вагомими. Крім того, багато літаків у компаній в лізинг, по ним потрібно регулярно вносити платежі. Та й карантинні вимоги збільшили видаткову частину авіакомпаній — на засоби індивідуального захисту, дезінфекцію та інші заходи.

"Зростання вартості перельотів може бути пов'язаним ще і з тим, що мандрівники не готові до довгострокового планування і викуповують квитки ближче до вильоту", — говорить Алла Пономарьова, начальник відділу корпоративних продажів компанії Avialiga.

Через закриті кордони компанії скоротили кількість польотів і отримали збитки. Але держава не поспішає рятувати авіацію

Українці дійсно стали обережними при купівлі квитків, тому що у 2020 році багато хто з них обпеклися з поверненням коштів за зірвані через пандемію рейси. Хоча в МАУ кажуть, що тільки в період з квітня по листопад 2020 року компанія опрацювала понад 85 тис запитів пасажирів і оформила повернення на майже $22 млн, багато пасажирів все ще чекають гроші за скасовані минулорічні рейси.

"З питань повернення терміни обробки запитів скоротилися, але є обмеження: повне повернення дозволене тільки при скасуванні рейсу авіакомпанією. У разі добровільних змін діють правила тарифу на момент покупки, і квитки можуть бути безповоротними", — пояснює Алла Пономарьова. Іншими словами, якщо літак, наприклад, летить до Ніцци, куди в'їзд туристам заборонений урядом Франції, а у пасажира лоукост-тариф (безповоротний), то гроші авіакомпанія не повертає.

Туроператори кажуть, що переглядають умови бронювання пакетних турів, намагаючись робити їх більш гнучкими, без штрафів при скасування або перенесення дат.

"Тепер турагент може перебронювати будь-яку заявку на послугу з подальшою можливістю перенесення сплачених коштів на інший наш продукт. У результаті всі кошти або переносяться на нові заявки, або заморожуються", — розповідає Катерина Артюх.

Куди летимо? Які нові напрямки заявлені українськими авіаперевізниками на 2021 рік?

Попри кризу і все ще закритим кордонів, українські авіакомпанії мають намір збільшувати число маршрутів. З 28 березня МАУ почне відновлювати оригінальну мережу польотів. Компанія знову буде літати в Делі, Ларнаку, Ніццу, Барселону, Відень, Стокгольм. У прес-службі МАУ повідомляють, що на початок літнього сезону заплановано запуск рейсів 43 міжнародними і семи внутрішніх маршрутах.

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SkyUp готується відкрити польоти в Польщу, Німеччину, Данію, Йорданію, Швецію, Сербію і Нідерланди.

"Це рейси не тільки з Києва, а й з регіонів. А протягом грудня та січня ми вже відкрили продаж квитків на абсолютно нові маршрути нашої польотної карти в Німеччину (Берлін, Штутгарт, Дюссельдорф, Меммінген, Гамбург), Чехію (Прага, Пардубіце, Брно та Острава) і на Мальту", — зазначив Дмитро Сіроухов.

Але все це — як і раніше плани, доля яких безпосередньо залежить від глобальної ситуації як з польотами, так і з кордонами — правилами в'їзду в ту чи іншу країну. З іншого боку, старт масової вакцинації в Євросоюзі, США і країнах Азії дає надію, що 2021 рік для авіаперевезень не буде таким провальним, як попередній.