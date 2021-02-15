Спад экономики Украины в конце прошлого года замедлился до 0,7%, – Госстат

В четвертом квартале 2020 года ВВП вырос на 0,8% в сравнении с третьим.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2020 года к аналогичному периоду 2019 года замедлилось до 0,7% с 3,5% в третьем квартале и с 11,4% во втором. Такую оперативную оценку опубликовал Госстат.

В сравнении с третьим кварталом прошлого года ВВП в четвертом квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 0,8%. Госстат пока не приводит показатель динамики ВВП за весь 2020 год.

Напомним, что в 2019 году экономика росла: в первом квартале – на 2,9%, во втором – на 4,7%, в третьем – на 3,9% в четвертом – на 1,5%.

Минэкономики считает, что экономика в четвертом квартале упала на 1%, а по итогам 2020 года ВВП страны сократился на 4,2%, а не 4,8%, как сообщалось ранее. Об этом говорится в Обзоре экономической активности, опубликованном 12 февраля.

[ + – ] ВВП, изменение, в % к соответствующему периоду прошлого года

В министерстве отмечают, что среди прочего на улучшение состояния экономики повлияли расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", выплата пособия по временной нетрудоспособности и смягчение карантина. Однако динамика восстановления неравномерная среди отраслей.

В первом квартале 2021 года прогноз ВВП остается на уровне падения на 2,5–3%. Это связано, в частности, с последствиями введенного в январе локдауна. Однако господдержка экономики и гибкость отраслей, вместе с началом вакцинации подтолкнут рост экономики во втором квартале на 7%.

Национальный банк 21 января оценил падение экономики страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз ее роста на 4,2% в 2021 году.