Спад економіки України в кінці минулого року сповільнився до 0,7%, — Держстат

У четвертому кварталі 2020 року ВВП зріс на 0,8% порівняно з третім.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2020 року до аналогічного періоду 2019 року сповільнилося до 0,7% з 3,5% у третьому кварталі і з 11,4% у другому. Таку оперативну оцінку опублікував Держстат.

У порівнянні з третім кварталом минулого року ВВП у четвертому кварталі виріс (з урахуванням сезонного фактору) на 0,8%. Держстат поки не наводить показник динаміки ВВП за весь 2020 рік.

Нагадаємо, що у 2019 році економіка росла: у першому кварталі — на 2,9%, у другому — на 4,7%, у третьому — на 3,9% у четвертому — на 1,5%.

Мінекономіки вважає, що економіка в четвертому кварталі впала на 1%, а за підсумками 2020 року ВВП країни скоротився на 4,2%, а не 4,8%, як повідомлялося раніше. Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому 12 лютого.

[ + – ] ВВП, зміна, у % до відповідного періоду минулого року

У міністерстві зазначають, що серед іншого на поліпшення стану економіки вплинули розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", виплата допомоги з тимчасової непрацездатності та пом'якшення карантину. Однак динаміка відновлення нерівномірна серед галузей.

У першому кварталі 2021 року прогноз ВВП залишається на рівні падіння на 2,5-3%. Це пов'язано, зокрема, з наслідками введеного в січні локдауну. Однак державна підтримка економіки і гнучкість галузей, разом з початком вакцинації підштовхнуть зростання економіки в другому кварталі на 7%.

Національний банк 21 січня оцінив падіння економіки країни у 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз її зростання на 4,2% у 2021 році.