"Нафтогаз" заключит с международной компанией меморандум о добыче газа на шельфе Черного моря

Украина уже согласовала условия с зарубежным партнером и готовится осваивать газовые месторождения

15 февраля стало известно о меморандуме, который НАК "Нафтогаз Украины" вскоре подпишет с международной компанией. Глава правления акционерной компании Андрей Коболев рассказал о ближайших планах на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", проведение которого инициировал президент Владимир Зеленский.

"Уже сегодня будет выпущен пресс-релиз о подписании первого меморандума с большой международной газодобывающей компанией, с которой мы планируем осваивать украинский морской шельф", — отметил руководитель "Нафтогаза".

Андрей Коболев также заявил, что Украина во время переговоров о новом контракте на передачу газа в Европу после 2024 года сможет обсудить перенос точек транзита с западной на восточную границу. По его словам, это возможно, если россиянам не удастся реализовать проект "Северный поток-2".

25 ноября 2020 года Кабмин своим постановлением предоставил компании право разведывать месторождения, а также добывать газ и нефть на шельфе Черного моря. При этом "Нафтогаз" может даже не проводить открытый аукцион и самостоятельно выбирать подрядчиков.

Ранее стало известно, что 30 декабря руководитель Государственной службы геологии и недр подписал приказ о выдаче "Нафтогазу Украины" без аукциона 20 специальных разрешений на использование месторождений "Скифское" и "Дельфин". Они позволяют также добывать нефть и газ на шельфе Черного моря в течении 30 лет.

В феврале 2020 года Алексей Оржель (тогда министр энергетики) заявил, что месторождение "Дельфин" может быть выставлено ​​на конкурс сразу несколькими лотами для привлечения различных международных компаний и инвесторов. Аукцион собирались объявить в марте, однако планы сорвала эпидемия и жесткий карантин.

Еще раньше, в июне 2019 года, Министерство Энергетики во главе с Игорем Насаликом запустило конкурс на соглашение о разделе ископаемых на месторождении "Дельфин". Победителем выбрали компанию Trident Black Sea, связанную с бывшим депутатом российской Госдумы Ильей Пономаревым, однако новый Кабинет министров под предводительством премьера Алексея Гончарука в сентябре того же года отказалось признавать результаты конкурса.