Нафтогаз укладе з міжнародною компанією меморандум про видобуток газу на шельфі Чорного моря

Україна вже погодила умови із зарубіжним партнером і готується освоювати газові родовища

15 лютого стало відомо про меморандум, який НАК "Нафтогаз України" незабаром підпише з міжнародною компанією. Голова правління акціонерної компанії Андрій Коболєв розповів про найближчі плани на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка", проведення якого ініціював президент Володимир Зеленський.

"Уже сьогодні буде випущений прес-реліз про підписання першого меморандуму з великою міжнародною газодобувною компанією, з якою ми плануємо освоювати український морський шельф", — зазначив керівник "Нафтогазу".

Андрій Коболєв також заявив, що Україна під час переговорів про новий контракт на передачу газу в Європу після 2024 року зможе обговорити перенесення точок транзиту із західного на східний кордон. За його словами, це можливо, якщо росіянам не вдасться реалізувати проект "Північний потік-2".

25 листопада 2020 року Кабмін своєю постановою надав компанії право розвідувати родовища, а також добувати газ і нафту на шельфі Чорного моря. При цьому "Нафтогаз" може навіть не проводити відкритий аукціон і самостійно вибирати підрядників.

Раніше стало відомо, що 30 грудня керівник Державної служби геології і надр підписав наказ про видачу "Нафтогазу України" без аукціону 20 спеціальних дозволів на використання родовищ "Скіфське" і "Дельфін". Вони дозволяють також добувати нафту і газ на шельфі Чорного моря в перебігу 30 років.

У лютому 2020 року Олексій Оржель (тоді міністр енергетики) заявив, що родовище "Дельфін" може бути виставлено на конкурс одразу декількома лотами для залучення різних міжнародних компаній та інвесторів. Аукціон збиралися оголосити в березні, проте плани зірвала епідемія і жорсткий карантин.

Ще раніше, у червні 2019 року, Міністерство Енергетики на чолі з Ігорем Насаликом запустило конкурс на угоду про розподіл копалин на родовищі "Дельфін". Переможцем вибрали компанію Trident Black Sea, пов'язану з колишнім депутатом російської Держдуми Іллею Пономарьовим, однак новий Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком у вересні того ж року відмовився визнавати результати конкурсу.