Украинский экспорт услуг в IТ сфере впервые превысил 5 млрд долларов за год

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году IT-сектор показал 20,4% рост.

Национальный банк и BRDO Ukraine представили статистику украинского экспорта в IT за последние 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба BRDO.

"Несмотря на сложный год, IT-экспорт ощутимо увеличился. Для долгосрочного роста экспорта услуг необходимо сосредоточиться на вопросе развития человеческого капитала. Его следует решать как через образование, так и через привлечение иностранцев", — заявляет Игор Самоходский, управляющий сектором ICT BRDO.

По данным анализа, несмотря на общее сокращение украинского экспорта на 4,6%, сокращение не коснулось IT индустрии. Ее объем в денежном выражении вырос на 853 млн долларов. Это позволило увеличить долю IT в украинском экспорте до 8,3%. В 2020 году было экспортировано it-услуг на более чем 5 млрд долларов.

Для сравнения, в 2013 году экспорт компьютерных услуг был всего 1,3 млрд долларов, за 7 лет рынок увеличился практически в 5 раз. В среднем рынок растет на 25-30% в год.

Основная угроза и проблема для IT-рынка — это дефицит квалифицированных кадров. В государстве необходимо провести реформу IТ-образования и обеспечить стабильные условия для функционирования IT сектора, — считает президента ассоциации IT Ukraine Виталий Седлер.

Напомним, Фокус взял интервью у министра цифровой трансформации Михаила Федорове об условиях для IT, планах министерства и е-паспортах.