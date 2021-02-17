Український експорт послуг в ІТ сфері вперше перевищив 5 млрд доларів за рік

Незважаючи на пандемію коронавірусу, у 2020 році IT-сектор показав 20,4% зростання.

Національний банк і BRDO Ukraine представили статистику українського експорту в IT за останні 7 років. Про це повідомляє прес-служба BRDO.

"Незважаючи на складний рік, IT-експорт відчутно збільшився. Для довгострокового зростання експорту послуг необхідно зосередитися на питанні розвитку людського капіталу. Його слід вирішувати як через освіту, так і через залучення іноземців", — заявляє Ігор Самоходський, керівник сектору ICT BRDO.

За даними аналізу, незважаючи на загальне скорочення українського експорту на 4,6%, скорочення не торкнулося IT індустрії. Її обсяг у грошовому еквіваленті виріс на 853 млн доларів. Це дозволило збільшити частку IT в українському експорті до 8,3%. У 2020 році було експортовано IT-послуг на більш ніж 5 млрд доларів.

Для порівняння, у 2013 році експорт компʼютерних послуг був всього 1,3 млрд доларів, за 7 років ринок збільшився практично в 5 разів. У середньому ринок росте на 25-30% на рік.

Основна загроза та проблема для IT-ринку — це дефіцит кваліфікованих кадрів. У державі необхідно провести реформу IТ-освіти і забезпечити стабільні умови для функціонування IT-сектора, — вважає президент асоціації IT Ukraine Віталій Седлер.

Нагадаємо, Фокус взяв інтервʼю у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про умови для IT, плани міністерства й е-паспорти.