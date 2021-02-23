СБУ обвинила бывшего топ-менеджера в ущербе Укрзализныце почти на 60 млн грн

О подозрении объявлено бывшему и.о. директора Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

Одному из бывших топ-менеджеров "Укрзализныци" (УЗ) сообщили о подозрении в хищении бюджетных средств, которые были выделены на ремонт подвижного состава УЗ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подозреваемый привлек к подрядным работам компанию, зарегистрированную на подставное лицо. При этом у предприятия были необходимые производственные мощности и квалифицированный персонал. И на самом деле работы выполняли работники УЗ с "использованием запасных частей неизвестного происхождения". Ремонт делался в значительно меньших объемах, чем предусмотрено регламентом, и с нарушением технологических норм.

Убытки УЗ оценены в 58,6 млн грн, из-за чего также была противоправно занижена на 6,4 млн грн налогооблагаемая база.

Подозреваемому сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов и сборов (обязательных платежей). Продолжается досудебное следствие.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", подозрение вручили бывшему исполняющему обязанности директора Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

В августе прошлого года СБУ сообщала, что должностные лица структурных подразделений УЗ и днепровские чиновники организовали коррупционную схему поставки и установки на тепловозы некачественных запчастей. К сделке они привлекли ряд фирм, которые поставляли изношенную продукцию под видом новой. Ценовую разницу организаторы схемы выводили на счета фиктивных предприятий и обналичивали. Таким образом, УЗ понесла убытки на сумму более 58 млн грн. В итоге 12-ти руководителям УЗ и трем бывшим руководителям тепловозоремонтного завода сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Говорилось, что правоохранители расследуют еще несколько преступлений по фактам поставки на предприятия УЗ продукции низкого качества и неизвестного происхождения.

В ноябре Офис генпрокурора сообщил, что в 2015–2016 годах должностные лица УЗ составили и выдали заведомо ложные документы о якобы модернизации более 20 дизель-поездов. Это стало основанием для перевода денег предприятию-исполнителю, при этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.

Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводилось, а в результате действий должностных лиц УЗ нанесено 58,6 млн грн убытков.

Было открыто уголовное производство. Среди подозреваемых: бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал УЗ и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов предприятия.

В июле 2020 года и. о. главы правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода Дмитрий Димитриенко говорил о планах "отремонтировать в текущем году около 60 тепловозов". По его словам, что с января по май на предприятии было отремонтирован 21 тепловоз.

В 2020 году УЗ планировала капитально отремонтировать в Днепре 80 тепловозов.