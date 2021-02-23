СБУ звинуватила колишнього топ-менеджера у збитку Укрзалізниці майже на 60 млн грн

Про підозру оголошено колишньому в.о. директора Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

Одному з колишніх топ-менеджерів "Укрзалізниці" (УЗ) повідомили про підозру в розкраданні бюджетних коштів, які були виділені на ремонт рухомого складу УЗ. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підозрюваний привернув до підрядних робіт компанію, зареєстровану на підставну особу. При цьому підприємство мало необхідні виробничі потужності та кваліфікований персонал. І насправді роботи виконували працівники УЗ з "використанням запасних частин невідомого походження". Ремонт робився у значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, і з порушенням технологічних норм.

Збитки УЗ оцінені у 58,6 млн грн, через що також була протиправно занижена на 6,4 млн грн оподатковувана база.

Підозрюваному повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). Триває досудове слідство.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", підозру вручили колишньому виконувачу обов'язків директора Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

У серпні минулого року СБУ повідомляла, що посадові особи структурних підрозділів УЗ та дніпровські чиновники організували корупційну схему постачання та установки на тепловози неякісних запчастин. До угоди вони залучили ряд фірм, які поставляли зношену продукцію під виглядом нової. Цінову різницю організатори схеми виводили на рахунки фіктивних підприємств і переводили в готівку. Таким чином, УЗ зазнала збитків на суму понад 58 млн грн. У наслідку 12-ти керівникам УЗ і трьом колишнім керівникам тепловозоремонтного заводу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Йшлося про те, що правоохоронці розслідують ще кілька злочинів за фактами постачання на підприємства УЗ продукції низької якості та невідомого походження.

У листопаді Офіс генпрокурора повідомив, що в 2015-2016 роках посадові особи УЗ склали і видали завідомо неправдиві документи про нібито модернізації понад 20 дизель-поїздів. Це стало підставою для переказу грошей підприємству-виконавцю, при цьому частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств.

Експертиза встановила, що роботи з модернізації не проводилося, а в результаті дій посадових осіб УЗ нанесено 58,6 млн грн збитків.

Було відкрито кримінальне провадження. Серед підозрюваних: колишній виконуючий обов'язки голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесені в статутний капітал УЗ, і його колишні заступники; колишні та нинішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій підприємства.

У липні 2020 року в.о. голови правління Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу Дмитро Дімітрієнко говорив про плани "відремонтувати у поточному році близько 60 тепловозів". За його словами, з січня до травня на підприємстві відремонтували 21 тепловоз.

У 2020 році УЗ планувала капітально відремонтувати в Дніпрі 80 тепловозів.