Кабмин не хочет повышать размер гарантии по депозитам

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен 24 февраля.

Правительство планирует рассмотреть законопроект, который предполагает вхождение государственного Ощадбанка в число участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Автором проекта является Министерство финансов. О законопроекте сообщило агентство "РБК-Украина"

В настоящее время все вклады в Ощадбанке на 100% гарантированы государством. Если банк станет участником ФГВФЛ, то размер компенсации не будет превышать 200 тыс. грн, как и в других банках. О необходимости ликвидации исключительного положения Ощадбанка на рынке депозитов говорится давно. Этого требуют все международные финансовые институты.

В законопроекте также говорится о том, что размер гарантированного возмещения ФГВФЛ повышаться не будет для клиентов всех украинских банков.

Вопрос повышения гарантированной суммы возмещения активно обсуждается последние два года. Главным препятствием для этого выступают долги самого ФГВФЛ, который после банкопада 2014-2016 годов должен вернуть государству около 100 млрд грн.

В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности, в который входят руководители Нацбанка, Минфина, Нацкомфинуслуг и ФГВФЛ сообщал, что достигнуты договоренности в вопросах реструктуризации долгов Фонда гарантирования, что открывает путь к повышению гарантированной суммы до 600 тыс. грн и распространению гарантий на Ощадбанк. Эти изменения должны приниматься одним пакетом, о чем была достигнута договоренность с МВФ.

ФГВФЛ по состоянию на 1 октября прошлого года покрывал своими гарантиями около 39% средств населения в банках: 222,8 млрд грн из 567,4 млрд грн вкладов в банках-участниках фонда.