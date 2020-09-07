До 600 тыс. грн. Совет по финстабильности одобрил увеличение гарантированной суммы по депозитам

С 1 января 2021 года депозиты в Ощадбанке могут стать гарантированными в ограниченном размере.

На очередном заседании Совета по финансовой стабильности обсудили вопросы восстановления платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и присоединение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов.

Было отмечено, что для своевременных и полных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков ФГВФЛ вынужден был привлекать кредиты правительства и Национального банка. На сегодня задолженность по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд грн плюс проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов путем конвертации текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством в условные обязательства. Их можно будет погашать постепенно, без угрозы ухудшения финансового состояния ФГВФЛ.

Такой сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 000 грн. Для реализации этой рекомендации необходимо внести изменения в законодательство.

Также Совет согласовал план вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Это означает, что депозиты в этом банке, как и во всех других, будут гарантироваться ФГВФЛ в размере только до 200 тыс. грн. Сейчас же они на 100% гарантируются государством, независимо от размера.

Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для Ощадбанка будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты сборов. Это предложение Совета по финансовой стабильности также требует имплементации на уровне закона.

Совет по финансовой стабильности создан в 2015 году указом президента Украины. Его задача – профессиональное обсуждение системных рисков, которые угрожают финансовой стабильности государства. В состав Совета входят главы Нацбанка, Минфина, ФГВФЛ, НКЦБФР.

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