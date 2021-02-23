Кабмін не хоче підвищувати розмір гарантії за депозитами

Відповідний законопроект може бути розглянутий 24 лютого.

Уряд планує розглянути законопроект, який передбачає входження державного Ощадбанку в число учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Автором проекту є Міністерство фінансів. Про законопроект повідомило агентство "РБК-Україна"

Наразі всі вклади в Ощадбанку на 100% гарантовані державою. Якщо банк стане учасником ФГВФО, то розмір компенсації не перевищуватиме 200 тис. грн, як і в інших банках. Про необхідність ліквідації надзвичайного стану Ощадбанку на ринку депозитів йдеться давно. Цього вимагають усі міжнародні фінансові інститути.

У законопроекті також йдеться про те, що розмір гарантованого відшкодування ФГВФО підвищуватися не буде для клієнтів усіх українських банків.

Питання підвищення гарантованої суми відшкодування активно обговорюється останні два роки. Головною перешкодою для цього є борги самого ФГВФО, який після банкопаду 2014-2016 років повинен повернути державі близько 100 млрд грн.

У вересні минулого року Рада з фінансової стабільності, до якої входять керівники Нацбанку, Мінфіну, Нацкомфінпослуг і ФГВФО повідомляла, що досягнуті домовленості в питаннях реструктуризації боргів Фонду гарантування, що відкриває шлях до підвищення гарантованої суми до 600 тис. грн і поширенню гарантій на Ощадбанк. Ці зміни повинні прийматися одним пакетом, про що була досягнута домовленість з МВФ.

ФГВФО станом на 1 жовтня минулого року покривав своїми гарантіями близько 39% коштів населення в банках: 222,8 млрд грн з 567,4 млрд грн вкладів у банках-учасниках фонду.