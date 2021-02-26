Дефицит госбюджета в январе оказался в 4,5 раза меньше запланированного

План по доходам перевыполнен на 22,5%, а по расходам – не выполнен на 11,5%.

Дефицит государственного бюджета в январе составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Доходы госбюджета составили 66,2 млрд грн (по общему фонду – 57,6 млрд грн) при плане в 54 млрд грн. Налоговые поступления составили 55 млрд грн при плане 51,7 млрд грн. Так, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров принес 1 млрд грн при запланированных 0,4 млрд грн. НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения принес 16 млрд грн против запланированных 13,7 млрд грн. Экологический налог принес 32 млрд грн при ожидаемых 27 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе составили 71,5 млрд грн (общий фонд – 68,3 млрд грн) при плане в 80,8 млрд грн.

Доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн (960 млрд грн по общему фонду), расходы — 1,32 трлн грн (1,18 трлн грн)

По данным ГКСУ, на 1 февраля на Едином казначейском счете находилось 27,5 млрд грн. За январь – февраль возмещение НДС составило 23,4 млрд грн.

Напомним, по состоянию на конец января совокупный государственный и гарантированный государством долг составлял 2 558,2 млрд грн или 90,7 млрд долларов. Внутренний долг составляет 41,1% от этой суммы. Такие данные приводит Министерство финансов.