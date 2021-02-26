Государственный долг Украины за январь вырос на 6,34 млрд грн

За месяц платежи по погашению госдолга составили 23,6 млрд грн, а платежи по его обслуживанию – 5,7 млрд грн.

По состоянию на конец января совокупный государственный и гарантированный государством долг составлял 2 558,2 млрд грн или 90,7 млрд долларов. Внутренний долг составляет 41,1% от этой суммы. Такие данные приводит Министерство финансов.

За месяц долг увеличился на 0,25% или на 6,34 мдрд грн (0,49 млрд долларов).

В январе Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ и получил 37,5 млрд грн. На аукционах 19 января разместили самые длинный ОВГЗ со сроком погашения в мае 2027.

Нерезиденты за месяц увеличили свой портфель ОВГЗ на 10,1 млрд грн. На конец января им принадлежало 9,4% всех ОВГЗ (по сумме).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец января 2021 года составила 38,9%, что больше на 0,7 процентного пункта по сравнению с декабрем.

[ + – ] Структура государственного долга по валютам погашения

В январе платежи по погашению госдолга составили 23,6 млрд грн, а платежи по его обслуживанию – 5,7 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств. Состояние долга определяется в гривнах и долларах по курсу Национального банка на последний день отчетного периода.

Напомним, В 2021 году государству предстоит выплатить $8,2 млрд для погашения внутреннего долга, $3,4 млрд – внешнего, $2,7 млрд – для обслуживания внутреннего долга и $1,8 млрд грн – обслуживания внешнего долга. Итого – $16 млрд. Далее выплаты снизятся до $8,6 млрд грн в 2022 году, и до $8,9 млрд – в 2023 году. Выплаты в 2024-м вырастут до $10,1 млрд, а затем опять снизятся до $8,1 млрд в 2025-м.

Правительство утверждало, что деньги, необходимые для выплат по госдолгу, заложены в госбюджет-2021.

За неполный 2020 год каждый гражданин Украины заплатил порядка трех тысяч гривен из собственного кармана за обслуживание государственного долга.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. "Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга заплатил по три тысячи гривен. Иными словами, каждый из нас: вы, я, остальные украинцы – потратили в 2020 году по 3000 гривен на обслуживание госдолга", – сообщил он.

По итогам 2019 Украина выплатила на погашение и обслуживание госдолга 464,4 млрд гривен, что составило 46% доходов бюджета.