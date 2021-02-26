Державний борг України за січень збільшився на 6,34 млрд грн

За місяць платежі з погашення держборгу склали 23,6 млрд грн, а платежі з його обслуговування — 5,7 млрд грн.

Станом на кінець січня сукупний державний і гарантований державою борг становив 2 558,2 млрд грн або 90,7 млрд доларів. Внутрішній борг становить 41,1% від цієї суми. Такі дані наводить Міністерство фінансів.

За місяць борг збільшився на 0,25% або на 6,34 мдрд грн (0,49 млрд доларів).

У січні Мінфін провів чотири аукціони з розміщення ОВДП і отримав 37,5 млрд грн. На аукціонах 19 січня розмістили найдовший ОВДП з терміном погашення у травні 2027.

Нерезиденти за місяць збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. На кінець січня їм належало 9,4% всіх ОВДП (за сумою).

Частка державного боргу в гривні за станом на кінець січня 2021 року склала 38,9%, що більше на 0,7 відсоткового пункту порівняно з груднем.

[ + – ] Структура державного боргу за валютами погашення

У січні платежі з погашення держборгу склали 23,6 млрд грн, а платежі з його обслуговування — 5,7 млрд грн.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов'язань. Стан боргу визначається в гривнях і доларах за курсом Національного банку на останній день звітного періоду.

Нагадаємо, У 2021 році державі належить виплатити $ 8,2 млрд для погашення внутрішнього боргу, $3,4 млрд — зовнішнього, $2,7 млрд — для обслуговування внутрішнього боргу і $1,8 млрд грн — обслуговування зовнішнього боргу. Разом — $16 млрд. Далі виплати знизяться до $8,6 млрд грн у 2022 році, і до $8,9 млрд — у 2023 році. Виплати у 2024-му зростуть до $10,1 млрд, а потім знову знизяться до $8,1 млрд у 2025-му.

Уряд стверджував, що гроші, необхідні для виплат за держборгом, закладені в держбюджет-2021.

За неповний 2020 рік кожен громадянин України заплатив близько трьох тисяч гривень з власної кишені за обслуговування державного боргу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. "Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу заплатив по три тисячі гривень. Іншими словами, кожен з нас: ви, я, інші українці — витратили у 2020 році по 3000 гривень на обслуговування держборгу", — повідомив він.

За підсумками 2019 Україна виплатила на погашення та обслуговування держборгу 464,4 млрд гривень, що склало 46% доходів бюджету.