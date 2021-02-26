Дефіцит держбюджету в січні виявився в 4,5 рази меншим від запланованого

План щодо доходів перевиконано на 22,5%, а за видатками — не виконано на 11,5%.

Дефіцит державного бюджету в січні становить 5,7 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду — 10,5 млрд грн при запланованих 26,6 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба України (ДКСУ).

Доходи держбюджету становили 66,2 млрд грн (по загальному фонду — 57,6 млрд грн) за плану в 54 млрд грн. Податкові надходження становили 55 млрд грн за плану 51,7 млрд грн. Так, акцизний податок із ввезених на митну територію підакцизних товарів приніс 1 млрд грн за запланованих 0,4 млрд грн. ПДВ з вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування приніс 16 млрд грн проти запланованих 13,7 млрд грн. Екологічний податок приніс 32 млрд грн за очікуваних 27 млрд грн.

Витрати держбюджету в січні становили 71,5 млрд грн (загальний фонд — 68,3 млрд грн) за плану у 80,8 млрд грн.

Доходи держбюджету у 2021 році визначені в розмірі 1,08 трлн грн (960 млрд грн по загальному фонду), витрати — 1,32 трлн грн (1,18 трлн грн)

За даними ДКСУ, на 1 лютого на Єдиному казначейському рахунку було 27,5 млрд грн. За січень — лютий відшкодування ПДВ становило 23,4 млрд грн.

Нагадаємо: станом на кінець січня сукупний державний і гарантований державою борг становив 2 558,2 млрд грн або 90,7 млрд доларів. Внутрішній борг становить 41,1% від цієї суми. Такі дані наводить Міністерство фінансів.