"Цитрус" подал в суд на Корбана за покупку доли в компании

Утверждается, что доля в компании была продана тайно от другого совладельца, поэтому сделка должна быть признана незаконной.

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан в конце февраля приобрел 50% доли в компании ООО "ЗТ-Инвест". Об этом свидетельствуют данные реестра Opendatabot.

По данным "Укрпатента", эта компания владеет доменом и торговой маркой сети электроники Citrus.

Корбан вошел в бизнес вместо Дмитрия Зинченко, у которого в июне прошлого года начался конфликт с бизнес-партнером Григорием Топалом. У компаньонов в "ЗТ-Инвест" было по 50%.

В пресс-службе "Цитруса" заявили, что Корбан скрытым путем приобрел 50% только в "ЗТ-Инвест", которая владеет "частью второстепенных активов компании, которые не влияют ни на операционную деятельность, ни на оборотные активы предприятия".

"Приобретение 50% компании не дает возможности односторонне и без согласования второй стороны принимать изменения или решения на предприятии", – заявили в "Цитрусе".

"Корбан скрытым путем приобрел 50% в "ЗТ-Инвест", компания "Цитрус" уже подала иск в суд о пересмотре законности приобретения", – добавили в компании.

Напомним, компанию, которая является мажоритарным владельцем рынка "Столичный", переоформили, как утверждают журналисты, с использованием схемы рейдерского захвата в интересах застройщика Влады Молчановой. К схеме может быть причастен народный депутат Николай Тищенко. Как объясняют юристы, офшорные компании, которые не имеют отношения к предприятию, подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией "Гудлайт".

Сотрудники СБУ 6 августа 2020 года провели обыски у бизнес-партнеров и родственников Корбана. "Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца", – написал он. По словам Корбана, причиной обысков могут быть его симпатии к политической партии "Пропозиция", которую возглавляет городской голова Днепра Борис Филатов и которая якобы не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.