"Цитрус" подала до суду на Корбана за покупку частки в компанії

Стверджується, що частка в компанії була продана таємно від іншого співвласника, тому угода повинна бути визнана незаконною.

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан наприкінці лютого придбав 50% частки в компанії ТОВ "ЗТ-Інвест". Про це свідчать дані реєстру Opendatabot.

За даними "Укрпатенту", ця компанія володіє доменом і торговою маркою мережі електроніки Citrus.

Корбан увійшов у бізнес замість Дмитра Зінченка, у якого в червні минулого року почався конфлікт з бізнес-партнером Григорієм Топаловим. У компаньйонів у "ЗТ-Інвест" було по 50%.

У прес-службі "Цитруса" заявили, що Корбан у прихований спосіб придбав 50% тільки в "ЗТ-Інвест", яка володіє "частиною другорядних активів компанії, які не впливають ні на операційну діяльність, ні на оборотні активи підприємства".

"Придбання 50% компанії не дає можливості односторонньо і без узгодження другої сторони приймати зміни або рішення на підприємстві", — заявили в "Цитрусі".

"Корбан у прихований спосіб придбав 50% у" ЗТ-Інвест ", компанія "Цитрус" уже подала позов до суду про перегляд законності придбання", — додали в компанії.

Нагадаємо: компанію, яка є мажоритарним власником ринку "Столичний", переоформили, як стверджують журналісти, з використанням схеми рейдерського захоплення в інтересах забудовника Влади Молчанової. До схеми може бути причетний народний депутат Микола Тищенко. Як пояснюють юристи, офшорні компанії, які не мають відношення до підприємства, підписали між собою мирний договір погашення неіснуючого боргу з компанією "Гудлайт".

Співробітники СБУ 6 серпня 2020 роки провели обшуки в бізнес-партнерів і родичів Корбана. "Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці", — написав він. За словами Корбана, причиною обшуків можуть бути його симпатії до політичної партії "Пропозиція", яку очолює міський голова Дніпра Борис Філатов і яка нібито не подобається президенту України Володимиру Зеленському.