Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года

Сквозными направлениями стратегии названы цифровизация, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

"Это амбициозный образ Украины в будущем и дорожная карта, которая изменит страну", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль о Национальной экономической стратегии до 2030 года (НЭС-2030), которую Кабмин утвердил 3 марта. Премьер отметил, что это первый такой фундаментальный документ за историю Украины.

"Это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран", – заверил он.

Сообщается, что над НЭС-2030 работали представители около 20 аналитических центров, 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества.

Она определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Сквозными направлениями стратегии названы цифровизация, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

Принципы, на которых строится стратегия: европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский говорил, что эта стратегия должна стать большой национальной идеей Украины и не меняться с каждым новым президентом, парламентом или правительством.

Перед разработкой стратегии был проведен аудит государства. "Мы увидели, что значит, когда страна не знает, куда двигаться, когда есть элементы непонимания стратегии. Это миллиарды долларов неэффективного использования экономических инструментов", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Украина за последние 10 лет потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этому стал не реализованный потенциал. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года. "Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянного изменения векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – сказал он.