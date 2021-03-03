Уряд затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року

Наскрізними напрямками стратегії названі цифровізація, "зелений" курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.

"Це амбітний образ України в майбутньому та дорожня карта, яка змінить країну", — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль про Національну економічну стратегію до 2030 року (НЕС-2030), яку Кабмін затвердив 3 березня. Прем'єр зазначив, що це перший такий фундаментальний документ за історію України.

"Це комплексний документ, який повинен привести Україну до клубу розвинених і успішних країн", — запевнив він.

Повідомляється, що над НЕС-2030 працювали представники близько 20 аналітичних центрів, 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного середовища та громадянського суспільства.

Вона визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектора, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.

Наскрізними напрямками стратегії названі цифровізація, "зелений" курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.

Принципи, на яких будується стратегія: європейська та євроатлантична інтеграція, недоторканність приватної власності, верховенство права, нетерпимість до корупції, вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу.

У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський говорив, що ця стратегія повинна стати великою національною ідеєю України і не змінюватися з кожним новим президентом, парламентом чи урядом.

Перед розробкою стратегії провели аудит держави. "Ми побачили, що означає, коли країна не знає, куди рухатися, коли є елементи нерозуміння стратегії. Це мільярди доларів неефективного використання економічних інструментів", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна за останні 10 років втратила трильйон доларів ВВП. Причиною цього став нереалізований потенціал. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час виступу на презентації економічного аудиту країни та векторів розвитку до 2030 року. "Один трильйон доларів втратили всі громадяни України через постійну зміну векторів, незавершених реформ, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", — сказав він.