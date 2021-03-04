Теперь 6,5%. НБУ повысил учетную ставку после 8 месяцев ее стабильности

Повышение ставки стало реакцией на ускорение инфляции.

Национальный банк с 5 марта повысил учетную ставку до 6,5% с 6%, какой она была с 12 июня 2020 года.

Это решение стало реакцией на ускорение инфляции в начале 2021 года, "хотя выход ее за пределы целевого диапазона центробанка 5% ± 1 п. п. был ожидаемым", – говорится в сообщении. По предварительным оценкам, инфляция продолжила рост и в феврале.

Основным предположением, которое правление Нацбанка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ. "Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами важно для финансирования бюджетных потребностей и предоставления экономике дополнительных стимулов для роста. Благодаря этому Украина также сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд", – отмечает НБУ.

Ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается усиление карантинных ограничений как в стране, так и в мире. Пандемия привела и приводит к снижению деловой активности, охлаждения потребительского и инвестиционного спроса. Это, отчасти, сдерживает инфляцию.

В то же время восстановление деловой активности, отложенный эффект от масштабных стимулирующих мер, вероятная реализация отложенного потребительского спроса создают риски ускорения мировой инфляции и усиления инфляционного давления со стороны торговых партнеров Украины, отметили в НБУ.

Несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика Национального банка остается мягкой, сказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова. "По нашим оценкам, на пике этого года инфляция превысит 8%", – указала она.

Напомним, Нацбанк с 31 января 2020 года понизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых, с 13 марта – до 10%, а с 24 апреля – до 8%. С 12 июня правление НБУ понизило ставку до 6% годовых, а на последующих пяти заседаниях в июле, сентябре, октябре, декабре и январе-2021 сохранило ее на этом уровне.

Последний раз учетная ставка была на уровне 6,5% в августе 2013 года.

В октябре 1994 года учетная ставка была 300%, летом 1998 — 82%, весной 2015 — 30%.