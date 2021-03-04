Тепер 6,5%. НБУ підвищив облікову ставку після 8 місяців її стабільності

Підвищення ставки стало реакцією на прискорення інфляції.

Національний банк з 5 березня підвищив облікову ставку до 6,5% з 6%, якою вона була з 12 червня 2020 року.

Це рішення стало реакцією на прискорення інфляції на початку 2021 року "хоча вихід її за межі цільового діапазону центробанку 5% ± 1 в. п. був очікуваним", — йдеться в повідомленні. За попередніми оцінками, інфляція продовжила зростати і в лютому.

Основним припущенням, яке правління Нацбанку бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ. "Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами важлива для фінансування бюджетних потреб і надання економіці додаткових стимулів для зростання. Завдяки цьому Україна також зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні майже $30 млрд", — відзначає НБУ.

Ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається посилення карантинних обмежень як в країні, так і в світі. Пандемія призвела і призводить до зниження ділової активності, охолодження споживчого та інвестиційного попиту. Це, почасти, стримує інфляцію.

У той же час відновлення ділової активності, відкладений ефект від масштабних стимулювальних заходів, ймовірна реалізація відкладеного споживчого попиту створюють ризики прискорення світової інфляції та посилення інфляційного тиску з боку торгових партнерів України, зазначили в НБУ.

Незважаючи на підвищення облікової ставки, монетарна політика Національного банку залишається м'якою, сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. "За нашими оцінками, на піку цього року інфляція перевищить 8%", — зазначила вона.

Нагадаємо, Нацбанк із 31 січня 2020 року знизив облікову ставку з 13,5% до 11% річних, із 13 березня — до 10%, а з 24 квітня — до 8%. З 12 червня правління НБУ знизило ставку до 6% річних, а на наступних п'яти засіданнях у липні, вересні, жовтні, грудні та січні-2021 зберегло її на цьому рівні.

Востаннє облікова ставка була на рівні 6,5% в серпні 2013 року.

У жовтні 1994 року облікова ставка була 300%, влітку 1998 — 82%, навесні 2015 — 30%.