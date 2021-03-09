Февральские морозы незначительно повлияли на будущий урожай, – Укргидрометцентр

В феврале зимующие культуры в Украине находились в состоянии зимнего покоя. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения (из него появляются побеги) озимых культур (3 см) на большинстве посевных площадей не опускалась ниже минус 2–8°С, что значительно выше критической температуры вымерзания. Лишь в восточных, Одесской, Херсонской, Киевской, Житомирской и Ровенской областях температура почвы кратковременно снижалась до минус 9–12°С, что близко к критической температуре вымерзания озимого ячменя и рапса.

Такие данные приводит "Укргидрометцентр".

8 февраля были взяты образцы почвы для определения в ней запасов влаги. В западных, Житомирской, северо-западных районах Винницкой и северных районах Черниговской и Сумской областей содержание влаги в метровом слое почвы оказалось близким к средним многолетним показателям или выше их. Однако в Одесской, Запорожской и Херсонской областях запасы влаги в почве были меньше средних многолетних.

На полях в отдельных районах Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Ровенской областей обнаружена изреженность посевов озимой пшеницы до 10% погибших растений, что находится в естественных пределах потерь. Изреженность от 11 до 20% отмечена в Луганской и Харьковской областях. В основном это слаборазвитые с осени растения, которые вошли в зиму в фазах прорастания зерна и всходов.

Существенной изреженности озимых ржи, ячменя, рапса и многолетних трав не обнаружено.

После экстремальных морозов до минус 29°С в Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях отмечены повреждения почек плодовых деревьев (абрикос, слива, груша, яблоня) и винограда.

Напомним, весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы. "Приход весны – это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через ноль градусов в сторону повышения. Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — заявил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет поздней. Первая неделя пройдет в диапазоне 1-6 градусов мороза, в основном погода будет облачной, возможен снег и дождь или мокрый снег. С 7 по 11 число в Украину придет похолодание. Осадков не будет. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем ненадолго, на 4-5 дней, опять вернется зима. В конце второй декады возможен снег с дождем и ночные морозы до -3 градусов.