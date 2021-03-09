Лютневі морози незначно вплинули на майбутній урожай, — Укргідрометцентр

У лютому озимі культури в Україні перебували в стані зимового спокою. Зараз їх стан задовільний.

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (з нього зʼявляються пагони) озимих культур (3 см) на більшості посівних площ не опускалася нижче мінус 2-8°С, що значно вище критичної температури вимерзання. Лише у східних, Одеській, Херсонській, Київській, Житомирській та Рівненській областях температура ґрунту короткочасно знижувалася до мінус 9-12°С, що близько до критичної температури вимерзання озимого ячменю та ріпаку.

Такі дані наводить "Укргідрометцентр".

8 лютого були взяті зразки ґрунту для визначення в ній запасів вологи. У західних, Житомирській, північно-західних районах Вінницької та північних районах Чернігівської та Сумської областей вміст вологи в метровому шарі ґрунту виявився близьким до середніх багаторічних показників або вище їх. Однак в Одеській, Запорізькій та Херсонській областях запаси вологи в ґрунті були меншими, ніж середні багаторічні.

На полях в окремих районах Донецької, Луганської, Сумської, Харківської та Рівненської областей виявлена зрідженість посівів озимої пшениці до 10% загиблих рослин, що знаходиться в природних межах втрат. Зрідженість від 11 до 20% зазначена в Луганській і Харківській областях. Здебільшого це слаборозвинені з осені рослини, які увійшли в зиму в фазах проростання зерна і сходів.

Суттєвої зрідженності озимих жита, ячменю, ріпаку та багаторічних трав не зафіксовано.

Після екстремальних морозів до мінус 29°С у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Київській, Харківській і Чернігівській областях зазначені пошкодження бруньок плодових дерев (абрикос, слива, груша, яблуня) і винограду.

Нагадаємо, весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів складе 26-50 мм, у гірських районах України можливо 40-85 мм. Це 90-100% від норми. "Прихід весни — це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через нуль градусів у бік підвищення. Можна говорити про те, що зима якщо й повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви. Тож весна в Україні майже стартувала", — заявив директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна в Україні буде пізньою. Перший тиждень пройде в діапазоні 1-6 градусів морозу, здебільшого погода буде хмарною, можливий сніг і дощ або мокрий сніг. З 7 по 11 число в Україну прийде похолодання. Опадів не буде. По-справжньому весняна погода протримається з 10 по 15-16 березня, потім ненадовго, на 4-5 днів, знову повернеться зима. Наприкінці другої декади можливий сніг із дощем і нічні морози до -3 градусів.